巴黎奧運｜拿度男雙八強出局或闊別法網　美國嘉奧芙參加3項目全敗

22個大滿貫冠軍，西班牙的拿度（Rafael Nadal）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的合作，在奧運的男雙於八強止步，拿度在賽後表示，可能這是他在法國公開賽場地羅蘭加洛斯球場的最後一仗。至於美國女子網球手嘉奧芙（Coco Gauff），在另一邊廂接連於女雙及混雙出局，在出戰3個項目全無收穫。 拿度與艾卡拉斯在艱苦晉身八強後，面對賽事的4號種子，美國的奧斯甸加逸錫（Austin Krajicek）與拉爾夫拉姆（Rajeev Ram）。美國組合是去年法國公開賽的男雙冠軍，也是去年蒙地卡羅網球賽的男雙冠軍，二人在泥地的雙打實力自然比臨場披甲的拿度及艾卡拉斯好。美國組合首盤就以6:2的局數輕鬆取勝，第2盤縱使西班牙的兩代球星組合力抗，不過仍是再輸多盤4:6，以直落兩盤被淘汰。

拿度在賽後被問到，會否是最後一次在羅蘭加洛斯比賽：「可能。我不知道。」他續說：「如果這是我最後一次，這是一份難忘的情感。他們當我在這場上的每一秒都給我愛和支持。這是超級、超級特別去感受這，尤其是這一地方。所以我無法完全感謝他們所有人給我內心的感情以及他們讓我感受到的情感。我不知道未來會怎樣，不過如果這是我最後一次，我很享受。」拿度早前在男單負於老對手的祖高域（Novak Djokovic）後，只能在男雙爭取晉級，他早前曾透露會在奧運後才決定是否退役，不過他仍有報名今年的美國公開賽。