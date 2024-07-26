巴黎奧運｜拿度與傷患共存戰奧運　「泥地王」堅持重踏福地最後一舞

西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）近年受傷患折磨，世界排名跌至第161位（截至 2024年7月22日），但擁有22座大滿貫錦標、早已完成所有網球員夢寐以求之「金滿貫」的他，仍堅持在今季趕及提升狀態重返賽場，目標就是在福地羅蘭‧加洛斯（Roland Garros）紅土場上舉行的巴黎奧運中，上演運動員生涯「最後一舞」。

長時間保持頂尖水平的「高齡」職業網球員

今年6月已年屆38歲的拿度，是少有長時間保持頂尖水平的「高齡」職業網球員，然而這位出名在場上搏到盡的勇士，近年始終難敵長年積累之傷患，2021年接受足踝手術，於2022年成功連贏澳洲公開賽及法國公開賽兩大錦標，將其職業生涯之大滿貫冠軍總數增至22項後，成績也開始因臀傷下滑。2023年初澳網次圈出局無緣衛冕，更先後退出兩大美國賽事印第安韋爾斯及邁阿密大師賽，令他保持了逾18年穩守世界頭10位的紀錄亦告終結。同年無法角逐法網賽事，更令該名「泥地專家」廿年來首度跌出世界前100位，當季賽事最終在大部分時間因傷缺陣下結束。

儘管大滿貫獎座之紀錄，僅一年時間便被祖高域打破，但拿度14項法網錦標之輝煌戰績，相信短時間內再難有球員改寫。可想而知，作為法網場地羅蘭‧加洛斯這片紅土場對該名西班牙名將的意義有多大。即使網球路上之成就，早已令拿度無悔無憾，但在2023年經歷事業低潮期，當外界以為他會宣佈掛拍選擇更多時間陪一歲多愛兒之際，他卻揚言希望2024年復出，為職業球員之旅畫上圓滿句號。明顯地，今年巴黎奧運將於其「福地」上演網球賽事，成為他堅持以此作為「最後探戈」的最大誘因。