巴黎奧運︱接力破美40年壟斷 潘展樂再現「非人類」速度：低調點下屆再贏他們

巴黎奧運游泳項目完成了所有賽事，在男子4X100米混合接力決賽，國家隊奪金，是今屆游泳項目的第二面金牌金，打破美國隊自1984年以來在此項目的10連霸壟斷局面。由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂組成的國家隊，在完成頭三棒後排第三，最後一棒自由式，由以破世績奪得100自金牌的潘展樂壓陣，他狂追領先的美國隊上演大逆轉，以3分27秒46首先觸池。美國落後0.55秒奪銀，東道主法國奪銅。

中國於今屆備受藥檢風波纏繞，潘展樂持續屢創佳績受外界關注，有澳洲隊教練質疑這位中國百米飛魚的表現「非人類可能」。談到自己的成績突破46秒，潘展樂淡定表示屬於意料之內。 「我單項時已經是46秒40，減去反應時間大概是接近46秒的成績。」比賽當天是潘展樂的20歲生日，他賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」，自1984年開始，美國隊在此項目獲得10連霸，當回答打破美國隊壟斷長達40年的感受時，覃海洋回應道：「我們就是為了打破美國這個壟斷，然後我們也做到了！」徐嘉余也說道：「我們相信下一屆依舊會是……」潘展樂在旁邊小聲提醒隊友：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」