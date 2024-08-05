熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-05 11:52:13

巴黎奧運︱接力破美40年壟斷 潘展樂再現「非人類」速度：低調點下屆再贏他們

分享：
潘展樂再現「非人類」速度，助中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌。(新華社)

潘展樂再現「非人類」速度，助中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌。(新華社)

adblk5

巴黎奧運游泳項目完成了所有賽事，在男子4X100米混合接力決賽，國家隊奪金，是今屆游泳項目的第二面金牌金，打破美國隊自1984年以來在此項目的10連霸壟斷局面。由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂組成的國家隊，在完成頭三棒後排第三，最後一棒自由式，由以破世績奪得100自金牌的潘展樂壓陣，他狂追領先的美國隊上演大逆轉，以3分27秒46首先觸池。美國落後0.55秒奪銀，東道主法國奪銅。

中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌，徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂（左至右）在頒獎儀式後。(新華社) 潘展樂賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」 潘展樂賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」 潘展樂賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」 潘展樂賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」 潘展樂在旁邊小聲提醒隊友：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」 潘展樂再現「非人類」速度，助中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌。(新華社) 潘展樂再現「非人類」速度，助中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌。(新華社) 潘展樂再現「非人類」速度，助中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌。(新華社) 中國隊獲男子4x100米混合泳接力金牌(新華社)

中國於今屆備受藥檢風波纏繞，潘展樂持續屢創佳績受外界關注，有澳洲隊教練質疑這位中國百米飛魚的表現「非人類可能」。談到自己的成績突破46秒，潘展樂淡定表示屬於意料之內。 「我單項時已經是46秒40，減去反應時間大概是接近46秒的成績。」比賽當天是潘展樂的20歲生日，他賽後表示「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人，不會是我們」，自1984年開始，美國隊在此項目獲得10連霸，當回答打破美國隊壟斷長達40年的感受時，覃海洋回應道：「我們就是為了打破美國這個壟斷，然後我們也做到了！」徐嘉余也說道：「我們相信下一屆依舊會是……」潘展樂在旁邊小聲提醒隊友：「低調點，下屆再贏他們就行了！不用說出來。」

adblk6

2金1銀慶20歲生日

潘展樂亦在微博發表感言:「20歲的生日禮物，我兌現一年前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。9天高強度的奧運之旅，終於下班了，2金1銀的成績單，挺滿意的！新的旅程已經開啟，目標已經默默設定，希望自己能為團隊做出更大的貢獻，中國游泳隊永遠是最棒的。」
 