巴黎奧運｜揭幕戰阿根廷摩洛哥鬧劇收場　比賽中斷個半小時後VAR取消入球（不斷更新）

▼阿根廷球員離開球場被投擲爆炸品▼

🚨 Moroccan fans invaded the pitch and threw bottles to Argentine players after Argentina's goal. They also set off fireworks near the Argentine bench.



pic.twitter.com/qpoxmAJWsL — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 24, 2024

比賽中斷近個半小時後恢復 根據英國媒體表示，比賽約在當地時間下午4時09分中斷，至下午5時38分，兩隊球員又重新返回球場，而球證指根據VAR的判定，美迪拿入球越位在先而無效，最終比賽以阿根廷輸1:2告終。 另外在比賽開始前，在奏阿根廷國歌期間，有球迷發出嘘聲，疑是回應阿根廷國腳安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在美洲國家盃後的種族歧視歌曲事件。據報同樣的嘘阿根廷國歌行為也在七人欖球阿根廷對肯雅的比賽出現，而且噓聲更明顯。