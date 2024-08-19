巴黎奧運｜擊敗最好隊友 全紅嬋︰連續兩屆奪金不感特別開心

全紅嬋回應自己在單人賽中擊敗拍擋，指知道陳芋汐亦很辛苦，因此得奬一刻曾想過自己連續兩屆奧運奪金是否不對，亦沒有特別開心。(央視節目《面對面》)

國家隊17歲跳水運動員、「新跳水皇后」全紅嬋在巴黎奧運衛冕女子10米高台跳水金牌，並與拍擋陳芋汐奪得雙人跳水金牌，成為中國歷來最年輕的奧運三金得主。兩人接受央視節目《面對面》訪問，全紅嬋回應自己在單人賽中擊敗拍擋，指知道陳芋汐亦很辛苦，因此得奬一刻曾想過自己連續兩屆奧運奪金是否不對，亦沒有特別開心：「我肯定知道她（陳芋汐）也是很辛苦，我拿了是不是不對，我那個時候就在想。上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以我拿了之後沒有特別開心。」。全紅嬋認為最重要是由中國隊獲得這面金牌，誰人奪得都不重要。

「把訓練做好是天才」 冀大家以正常人對待她

全紅嬋稱希望大家以正常人對待她，「我不想這麼多人圍著我」，被記者問及覺得自己是否天才時回答：「我覺得我跳好了，把訓練做好了那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們為每一位都是天才。」

陳芋汐表示銀牌比不上金牌，但這場比賽的意義和過程，她都戰勝了自己。她又指遇到全紅嬋是幸運，如果沒有她，自己的運動生涯不會提升到這麼高的水平。19歲的陳芋汐獲上海同濟大學取錄，她指跳水只是漫漫生涯中的一部分，現時前面有兩條路，要在十字路口作抉擇。