奧運女子足球的分組賽，日本女足以3:1擊敗尼日利亞，以分組次名出線八強。而今場比賽，之前因傷而未有上陣的中場美女北川光今場首度出戰奧運，在上半場補時射入一個往死角的罰球，令日本隊鎖定勝局。這位中場表示，其實罰球本身不是由她負責，但球隊主將的長谷川唯着她一試，而她沒想過就這樣直飛死角。
首戰不敵西班牙，日本之後分組賽擊敗了巴西，最後一仗對非洲的尼日利亞。然而受到球員受傷影響，作出個別的名單轉變，尤其是早前在對加納友賽受傷的北川光，藉此重返正選大軍。在這場比賽是她首次的奧運比賽，日本上半場已憑濱野真香及田中美南的入球領先，雖然尼日利亞之後追回一球。但在補時階段日本在右路25碼位置獲得罰球，北川光起腳越過人牆飛向死角入網，令日本半場領先3:1，而日本最後也以這比數完場。
北川光靚罰球被讚似中村俊輔
北川在賽後表示：「原本是唯（長谷川）踢的，不過她讓給我，叫我試一下。」而這成了她首次奧運就取得入球。她表示：「我踢出後見到球的走向很好，不過沒想到入。不管怎樣，能夠幫助到球隊就好。我們作為以金牌為目標的隊伍，每一場都是團隊的戰鬥，所以我也一樣要盡全力表現」日本隊晉級後，八強面對強敵美國。
志田千陽、松田詩野、北川光等16名日本美女運動員（附IG連結）
對於北川的入球日本網民表現興奮，有些人表示這個入球媲美前日本男子代表的中村俊輔，也有人表示把入球重複看了好幾遍。網民又讚北川，「罰球射得好，又美麗又可愛。」
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Kitagawa delivering a highlight reel worthy free kick just before the half to put Japan at 3-1 up.— SHE scores bangers (@SHEscoresbanger) July 31, 2024
This is Japan’s second direct free kick goal this tournament.
pic.twitter.com/uWoyD6uIps