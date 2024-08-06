巴黎奧運｜日本少女開心那滑板公園賽晉級　衞冕四十住櫻預賽出局

巴黎奧運的滑板項目，今日（6日）開始進行公園賽的比賽。在率先舉行的女子組預賽，上屆銀牌得主，15歲的開心那以首名晉級決賽，而上屆金牌代表的四十住櫻丫無緣晉級。至於11歲的中國鄭好好，以第18名出局。

公園賽的預賽分4組進行，每組5至6名選手，順序進行3輪的自由表演。日本的3名代表開心那、四十住櫻以及草木比奈野同在第一組。上屆亞軍的開心那在首輪表演已做出85.04分的成績領先，至於衞冕的四十住首輪亦有79.70的成績。開心那之後在第2輪取得了88.07的高分，令她在榜首優勢擴大，相反四十住之後兩輪都未能完成，只計算第1輪的分數。至於草木比奈野在第3輪取得85.11分，與美國的屈絲泰恩（Bryce Wettstein）分別以第2及第3晉級。