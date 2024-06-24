巴黎奧運｜日本最年輕金牌得主　西矢椛滑板資格賽失利無緣衞冕

上屆奧運首次登場的滑板項目，吸引不少的關注。而在上星期五（22日）就在匈牙利的布達佩斯舉行了奧運的資格賽。3年前一鳴驚人，以13歲之齡贏得女子街頭賽金牌的日本代表西矢椛，因為在資格賽首輪就落敗，未能取得日本前3名代表的資格晉身下月的巴黎奧運。

奧運滑板資格賽在上月先在中國的上海進行首輪賽事，並在上周於匈牙利布達佩斯舉行第2圈比賽，而同時期也舉行自由式BMX、運動攀登及霹靂舞的資格賽。在上海的比賽，西矢椛在女子街頭賽獲得總成績第5名，由於日本可以有3名選手出賽，故她仍處於合資格階段。不過在布達佩斯的比賽中，西矢椛在準決賽中失手，未能晉級決賽，而日本卻有多達5名代表打入決賽階段，最後日本更是由吉澤戀、織田夢海及中山楓奈包辦前3名，第4名是另一位日本代表赤間凜音。不過織田夢海因為總分數不及赤間凜音，亦無法晉身奧運。