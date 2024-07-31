在巴黎奧運贏得滑板金銀牌的兩位日本代表，吉澤戀及赤間凜音在今日（31日）已返抵日本。同行還有未能爭取獎牌的白井空良及中山楓奈。在被問到比賽後的打算，目前是中學3年級的吉澤戀表示因為要應付高中的入學試，暑假將要花時間溫習而不能與朋友去玩。

日本在東京奧運之後，再次在滑板項目的街頭賽取得金牌。在14歲310日贏得金牌的吉澤戀是日本第5年輕的獎牌運動員，在回國後被問到感受，她表示：「感覺當然是特別好。不過還是沒有實際感覺。在這樣接受訪問仍是有點緊張，不過也有點驚訝。感謝各界的支持。」她又表示：「在比賽前，我腳有點痛，不過幸好因為大雨取消練習時段，讓我可以接受治療並且有好轉。這有一點運。」