巴黎奧運｜日本滑浪女神松田詩野第三輪賽事止步　感謝粉絲支持

21歲的日本滑浪女神松田詩野，在巴黎奧運女子滑浪比賽中雖然備受期待，最終卻在第三輪比賽中止步，未能晉級8強。這位外型甜美、身材火辣的衝浪手，憑藉其出色的滑浪技巧和陽光形象，成為今屆奧運的焦點人物之一。

儘管在上屆東京奧運因疫情延期後未能獲得參賽資格，松田詩野並未氣餒。2023年6月，她在薩爾瓦多舉辦的ISA世界衝浪運動會中奪得亞洲最高排名，成功拿下巴黎奧運入場券。她早在奧運開賽前一年便經常前往大溪地進行訓練，挑戰自我。

除了在賽場上的出色表現，松田詩野的甜美形象也使她在時尚界大放異彩。她曾推出以衝浪為主題的寫真集，展示健康性感的美照，同時希望藉此宣傳衝浪運動。她更被選為Barbie模特兒，成為第三位日本人獲此殊榮。此外，她還登上了《Vogue》日本版的封面，成為第一位登上該雜誌的衝浪選手。

止步第三輪 感謝粉絲支持

在巴黎奧運的滑浪比賽中，松田詩野面對極具挑戰性的場地，最終在第三輪比賽中止步，無緣晉級8強。賽後，她在Instagram上發文感謝粉絲們的支持：「感謝大家的支持！雖然很想在奧運的舞台上多滑浪一會，但一年前我從未想過能有這樣的經歷，感謝自己沒有放棄，挑戰了世界知名的大溪地浪潮。這一年的準備以及在大溪地的時間將永遠難忘！我會好好利用這次經驗，未來在衝浪變得更強，努力更進一步！大家的支持成為了我的力量和未來的動力。感謝你，大溪地！」

松田詩野的奧運之旅雖然告一段落，但她表示會繼續努力，期待未來在衝浪生涯中取得更大突破。她的粉絲們也將繼續支持這位衝浪甜心，見證她在賽場內外的精彩表現。