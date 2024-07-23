巴黎奧運｜日本男奧足 膽大棄選超齡兵

上屆日本作為東道主，奧運男足分組賽3戰全勝，最終雖在銅牌戰不敵墨西哥，無緣獎牌，但表現贏盡口碑；今屆「藍武士」隊內並無超齡球員之餘，人腳亦欠星味，在亂局的D組，危機四伏！
日本男奧足主帥大岩剛，保留16名U23亞洲盃奪冠功臣，只加入兩名鹿特丹斯巴達兵齋藤光毅、三戶舜介，組成18人大軍。相比上屆擁有三笘薰、久保建英，今屆僅以柏雷素爾的細谷真大、新季從町田澤維亞轉投布里斯托城的平河悠撐場，星味固然大減。不過該隊今夏熱身賽表現不俗，身處暗藏殺機的D組，無疑是一次磨練及證明實力的好機會，首戰鬥巴拉圭，將見真章。
美斯隊友領軍巴拉圭
巴拉圭一眾奧運腳在外圍賽力壓阿根廷兼淘汰巴西，以首名出線。在國際邁亞密與球王美斯做隊友的迪亞高高美斯，是今屆奧運男足其中一名矚目新星；加上白禮頓的祖利奧安施素獲補選，巴軍有力爭首名出線。
同組的馬里男奧足在外圍賽僅憑互射12碼險勝畿內亞直接出線；球隊大半球員外流歐洲搵食，縱然只得狼隊中場保巴卡查奧爾較具名氣，亦不宜低估。2022年，以色列在U19歐國盃殺入決賽，加時不敵英格蘭飲恨；2023年，以色列先後在U21歐國盃及U20世界盃殺入4強，足證潛力。近兩年已為大國腳的薩爾斯堡中場奧斯卡古路克值得關注。