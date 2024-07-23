巴黎奧運｜日本男奧足 膽大棄選超齡兵

上屆日本作為東道主，奧運男足分組賽3戰全勝，最終雖在銅牌戰不敵墨西哥，無緣獎牌，但表現贏盡口碑；今屆「藍武士」隊內並無超齡球員之餘，人腳亦欠星味，在亂局的D組，危機四伏！

日本男奧足主帥大岩剛，保留16名U23亞洲盃奪冠功臣，只加入兩名鹿特丹斯巴達兵齋藤光毅、三戶舜介，組成18人大軍。相比上屆擁有三笘薰、久保建英，今屆僅以柏雷素爾的細谷真大、新季從町田澤維亞轉投布里斯托城的平河悠撐場，星味固然大減。不過該隊今夏熱身賽表現不俗，身處暗藏殺機的D組，無疑是一次磨練及證明實力的好機會，首戰鬥巴拉圭，將見真章。