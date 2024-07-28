巴黎奧運的排球項目展開，受關注的日本男排首戰面對德國，在領先局數2:1下，第4局「刁時」輸28:30被追平局數後，決勝局再輸12:15，以局數2:3落敗。

在動畫的《排球少年》興起下，日本男排代表也引起注目。作為種子球隊的日本，首戰面對分組排名最低的德國，首局先輸17:25。不過日本隊之後連贏兩局25:23及25:20，將局數後先2:1。在第4局雙方在初段拉鋸，但是後段德囸一度領先至19:16，雖然日本隊將比分再度追平，比賽雖然進入「刁時」。但是在3度平手後，德國再連取2分，以30:28追平局數。