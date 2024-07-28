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體育
2024-07-28 00:16:43

巴黎奧運｜日本男排反勝為敗　首戰決勝局不敵德國

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日本男排主將高橋藍今場取得15分。(路透社)

日本男排主將高橋藍今場取得15分。(路透社)

巴黎奧運的排球項目展開，受關注的日本男排首戰面對德國，在領先局數2:1下，第4局「刁時」輸28:30被追平局數後，決勝局再輸12:15，以局數2:3落敗。

在動畫的《排球少年》興起下，日本男排代表也引起注目。作為種子球隊的日本，首戰面對分組排名最低的德國，首局先輸17:25。不過日本隊之後連贏兩局25:23及25:20，將局數後先2:1。在第4局雙方在初段拉鋸，但是後段德囸一度領先至19:16，雖然日本隊將比分再度追平，比賽雖然進入「刁時」。但是在3度平手後，德國再連取2分，以30:28追平局數。

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男子排球分組，德國3:2贏日本。(路透社) 男子排球分組，德國3:2贏日本。(路透社) 男子排球分組，德國3:2贏日本。(路透社)

高橋藍初段未入局

決勝的第5局，德國乘着氣勢先拿2分領先，之後更一度領先至7:3。雖然日本隊之後力追，但都未能追回分差，在15分的決勝局輸12:15，以局數2:3落敗。日本隊主將的石川祐希今場為球隊取得最多的22分，而西田有志亦有20分貢獻，而另一主將的高橋藍就有15分。不過德國在格羅澤（Gyorgy Grozer）取得24分下爆冷取勝，當中包括5次攔網得分。

高橋藍在賽後表示，自己在首局沒有似乎未在狀態，也讓對手取得優勢。他表示雖然球隊今仗落敗，但是也不是想為何會落敗，而是為之後的比賽再度努力。

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