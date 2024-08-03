巴黎奧運｜日本男足三球不敵西班牙　慘食無情詐糊成轉捩點

奧運男子足球八強大戰展開，由日本惡鬥摘金大熱西班牙。

有兩名歐國盃冠軍隊成員—費明盧比斯（Fermin Lopez）及阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）坐陣的西班牙，實力始終勝於沒有超齡球員的日本，最終憑著費明盧比斯梅開二度，以3:0擊敗日本，晉身四強。

今場其中一個爭議，為上半場日本的一球越位「詐糊」，絕對稱得上為今場比賽的轉捩點……