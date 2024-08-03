熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-03 03:35:00

巴黎奧運｜日本男足三球不敵西班牙　慘食無情詐糊成轉捩點

分享：
巴黎奧運｜日本男足三球不敵西班牙　慘食無情詐糊成轉捩點（美聯社）

巴黎奧運｜日本男足三球不敵西班牙　慘食無情詐糊成轉捩點（美聯社）

adblk5

奧運男子足球八強大戰展開，由日本惡鬥摘金大熱西班牙。

有兩名歐國盃冠軍隊成員—費明盧比斯（Fermin Lopez）及阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）坐陣的西班牙，實力始終勝於沒有超齡球員的日本，最終憑著費明盧比斯梅開二度，以3:0擊敗日本，晉身四強。

今場其中一個爭議，為上半場日本的一球越位「詐糊」，絕對稱得上為今場比賽的轉捩點……

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月3日女子接力隊出戰混合泳預賽。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月4日貝俊龍及李思穎出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月5日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

腳趾越位無情「詐糊」　日本半場落後0:1

「狂牛軍團」始終技勝一籌，甫開賽便控制局面，費明盧比斯於11分鐘禁區外施放冷箭得手，率先入球為西班牙領先1:0。

日本失球後表現有改善，不斷製造入球機會。及至40分鐘，前鋒細谷真大於禁區外背身力壓西班牙守衛，接應傳球後馬上轉身射門破網。然而球證參考視像助理裁判（VAR）的意見後，改判入球無效。細谷真大於這個「詐糊」幾乎全身都在西班牙守衛前面，可惜只是腳趾越位，西班牙半場領先1:0。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

adblk6

狂牛下半場狂攻　再入兩球奠勝

下半場西班牙繼續火力全開，費明盧比斯於73分鐘在禁區外接應角球，無人看管之下一控一射破網，個人梅開二度。臨完場前86分鐘，「狂牛軍團」再度憑著角球攻勢入球，艾保雷斯（Abel Ruiz）乘日本中堅解圍不遠，於禁區內抽射得手，西班牙最終大勝日本3:0。

日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社） 日本以0:3不敵西班牙，奧運之旅八強出局。（美聯社）

西班牙晉級四強後，將會於8月6日凌晨12時對陣摩洛哥，力爭連續兩屆闖入奧運男子足球決賽。上屆東京奧運男子足球決賽西班牙加時不敵巴西，僅得銀牌。

活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）