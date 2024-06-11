巴黎奧運｜日本羽毛球協會財困　教練不滿集訓遭取消

距離巴黎奧運會只有一個多月時間，日本的獎牌希望項目之一的羽毛球卻傳出受財困影響，羽毛隊原計劃的集訓遭到取消。據報主因是日本羽毛球協會在前年爆出被挪用開支，令日本政府及奧委會削減資助影響。
日本羽毛球隊主教練的朴柱奉今日（11日）在東京接受記者的採訪。他指出，在女單的山口茜以及混雙組合的渡邊勇大與東野有紗，估計會是日本隊的獎牌希望。然而在目前的環境之下，各個項目的形勢都處於嚴峻的境界。他指在上屆多個項目都有奪金的機會，雖然最終就僅得混雙銅牌，但抱着復仇的想法在巴黎爭取獎牌會是更為嚴峻。
因曾爆挪用開支被削資助
朴又表示，羽毛球代表隊原本計劃在奧運之前，在東京的國家訓練中心進行集訓，可是最終因為日本羽協的預算不足而要取消。日本媒體報道，朴教練原本在去年底已為巴黎奧運做好備戰的計劃，然而在今年3月的全英公開賽後就被日本羽協透過網上會議告知要取消集訓計劃，原因是預算不足。他表示：「真的很震驚，我有即場表達意見，但是很遺憾。」日本媒體表示，朴對此感到憤怒。他又指：「今年奧運的訓練計劃本來已制定了計劃，但因為協會預艋的問題，無法按預定進行。」日本羽毛球隊的6月集訓被取消，僅在本月28日展開奧運前集訓，之後會稍作解散，並在7月11日在日本進行最後備戰。而奧運的羽毛球項目將在7月26日展開。
日本羽協財困，其實是源於在2022年的舊管理體制中發生挪用開支的事件，為此日本奧委會以及日本體育廳削減對羽協的資助，在2024年度日本羽毛球代表隊的支援金額被削減約5億日圓至約3億日圓的補助。現任日本羽協會長的前日本足協會長村井滿早已表明在巴黎奧運後會有大幅度的削減開支。