巴黎奧運｜日本羽毛球協會財困　教練不滿集訓遭取消

距離巴黎奧運會只有一個多月時間，日本的獎牌希望項目之一的羽毛球卻傳出受財困影響，羽毛隊原計劃的集訓遭到取消。據報主因是日本羽毛球協會在前年爆出被挪用開支，令日本政府及奧委會削減資助影響。

日本羽毛球隊主教練的朴柱奉今日（11日）在東京接受記者的採訪。他指出，在女單的山口茜以及混雙組合的渡邊勇大與東野有紗，估計會是日本隊的獎牌希望。然而在目前的環境之下，各個項目的形勢都處於嚴峻的境界。他指在上屆多個項目都有奪金的機會，雖然最終就僅得混雙銅牌，但抱着復仇的想法在巴黎爭取獎牌會是更為嚴峻。