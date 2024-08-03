巴黎奧運｜日本超市兼職偶像宅初戰奧運　20公里競步獲18名

巴黎奧運的田徑項目在周四（1日）展開，當中率先是上演於巴黎鐵塔下舉行的男女子競步賽事。其中日本的一位非職業跑手濱西諒初次參加，雖然最終與獎牌無緣，不過還是亞洲跑手中的第4名。

與同場兩個日本跑手不一樣，24歲的濱西諒是兼職的運動員。平常一星期4日在所屬企業田徑隊Sun Bel'x的旗下超市打工。雖然說是企業支援的運動員，濱西卻沒有選擇以訓練作為工作，而是真的到超市的蔬果部打工，4日工作有2日是早上8時至5時，而另外2日就是5小時的工作。他表示，自己不想在辦公室工作，因此到超市搬運蔬果來增加活動。