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體育
2024-08-03 12:00:00

巴黎奧運｜日本超市兼職偶像宅初戰奧運　20公里競步獲18名

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日本競步代表濱西諒（56號）。(美聯社)

日本競步代表濱西諒（56號）。(美聯社)

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巴黎奧運的田徑項目在周四（1日）展開，當中率先是上演於巴黎鐵塔下舉行的男女子競步賽事。其中日本的一位非職業跑手濱西諒初次參加，雖然最終與獎牌無緣，不過還是亞洲跑手中的第4名。

與同場兩個日本跑手不一樣，24歲的濱西諒是兼職的運動員。平常一星期4日在所屬企業田徑隊Sun Bel'x的旗下超市打工。雖然說是企業支援的運動員，濱西卻沒有選擇以訓練作為工作，而是真的到超市的蔬果部打工，4日工作有2日是早上8時至5時，而另外2日就是5小時的工作。他表示，自己不想在辦公室工作，因此到超市搬運蔬果來增加活動。

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濱西諒每星期會在超市工作4日。(網上圖片) 濱西諒是櫻坂46支持者，奧運前數星期仍去看演唱會。(IG) 在奧運官網的介紹都有寫上他的職業及喜好。(網頁截圖)

社交媒體追隨者多數為偶像同好

濱西在今年的2月在日本錦標賽取得第2位的成績，並獲得巴黎奧運的參賽資格，並在5月打破日本5,000米競步的紀錄。有趣的是這位業餘選手，同時也是一個偶像宅，甚至在奧運官網上獲得認證。根據奧運官網上濱西的介紹，是說他是日本女子偶像團體櫻坂46的粉絲，而且列出他的「推」是的野美青。在他的社交媒體上，除了是跑步及練習的分享，就是參與偶像活動。根據濱西表示，自己的社交媒體上，追隨者有三分之二是「Buddies（櫻坂粉絲的稱呼）」，也因為此不少櫻坂同好為他打氣，以及分享訓練時的歌單。

對於人生的首次奧運，濱西表示：「作為一個新人來說要競爭還是太早，這讓我認清了現實。」他又指：「雖然獲得出場時以得獎（前8名，日本前8名運動會有獎金）為目標，未能達成是可惜。不過在今年4月參加土耳其的20公里賽事獲得52名，相比之下4個月的時間有大幅的改善。在今夏之後，目標是爭取明年世錦賽的代表資格，這是一次收穫豐富的比賽。」濱西在比賽取得第18名，在亞洲選手中排第4，當中前3名的另外2人是日本的隊友。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

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