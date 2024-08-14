巴黎奧運｜日本運動攀登代表因身高影響發揮　日議員建議向國際奧委會投訴

日本在今屆的運動攀登項目只收獲一面的銀牌。而在女子全能賽的項目，日本代表的森秋彩因為身高不足，讓她在抱石項目顯然出現困難，當中其中一回合更只得0分。有日本議員認為，巴黎奧運期間談及對運動員的公平性，但在運動攀登卻向亞洲運動員提供對身高不利的路線，讓歐美選手擁有優勢。

日本運動攀登代表的森秋彩，身高僅1.54米。在今屆的全能賽雖然晉級了決賽，不過在抱石項目遇上大難題。因為身高的問題，她在部份路線甚至連起步都現困難，結果在抱石的決賽森在4輪之中，有3轉只得個位數得分，當中第1輪更得0分，最後在抱石項目的8名選手只得第7，僅比南韓的徐採鉉為高。在之後另一項的先鋒賽，森秋彩獲96.1的最高分，冠軍斯洛文尼亞的Janja Garnbret僅84.1分，不過森就因為在抱石項目的差距，最終無緣獎牌。