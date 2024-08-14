巴黎奧運｜日本運動攀登代表因身高影響發揮　日議員建議向國際奧委會投訴

日本在今屆的運動攀登項目只收獲一面的銀牌。而在女子全能賽的項目，日本代表的森秋彩因為身高不足，讓她在抱石項目顯然出現困難，當中其中一回合更只得0分。有日本議員認為，巴黎奧運期間談及對運動員的公平性，但在運動攀登卻向亞洲運動員提供對身高不利的路線，讓歐美選手擁有優勢。
日本運動攀登代表的森秋彩，身高僅1.54米。在今屆的全能賽雖然晉級了決賽，不過在抱石項目遇上大難題。因為身高的問題，她在部份路線甚至連起步都現困難，結果在抱石的決賽森在4輪之中，有3轉只得個位數得分，當中第1輪更得0分，最後在抱石項目的8名選手只得第7，僅比南韓的徐採鉉為高。在之後另一項的先鋒賽，森秋彩獲96.1的最高分，冠軍斯洛文尼亞的Janja Garnbret僅84.1分，不過森就因為在抱石項目的差距，最終無緣獎牌。
日本的參議員濱田聰就在社交媒體上指，在巴黎奧運的運動攀登賽事，賽會設置一條讓森無法攀登的路線，是對她不利因素，表示已要求日本方面的負責人向國際奧委會提出抗議。有網民認同有關的抗議，指一開始就設置一條對身高較矮選手不利的路線，都是一種歧視。不過有網民亦指出，這是抱石賽的特質，過去也有不少的賽事，日本選手因為身高問題在有關項目出現同樣的問題。
フランス人🇫🇷の人種差別ヒドいね😠💢— @airi_fact_555 (@airi_fact_555) August 11, 2024
【いじめ】パリ五輪スポーツクライミング女子複合決勝、最初のホールドを森秋彩には届かない位置に設定され０点に
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