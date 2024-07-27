巴黎奧運｜日本阿部兄妹齊上齊落　柔道場上冀再同日奪金

阿部一二三及阿部詩

日本代表團今屆派出史上規模最龐大軍團進軍巴黎奧運，目標鎖定20面金牌。作為東瀛國技的柔道隊被寄予厚望，當中「阿部兄妹」阿部一二三及阿部詩更要悍衛家族榮耀，在巴黎時間7月28日再度攜手出擊，挑戰同日奪金二連霸，延續神話！ 如果有留意柔道及奧運消息的運動迷，對「阿部兄妹」絕對不會陌生，出生於神戶的二人堪稱柔道史上最強兄妹檔。阿部家有3兄妹，一二三是老二，詩是老么。「阿部爸」阿部浩二為兒子取名「一二三」，是希望他「一步一腳印，踏實地向前邁進」，結果乖仔不負所望，受到電視上的比賽所吸引，從7歲開始練習柔道，年少成名，2014年拿下青年奧運會金牌，同年在東京大滿貫賽上以17歲之齡成為史上最年輕大滿貫得主，2017年首登世界錦標賽王座（-66公斤級）。

「技術有70%是受到哥哥影響」 阿部詩5歲時跟隨哥哥步伐開始學柔道，但當時的她不愛練習，爸爸每次都用「飲果汁」的名義把她帶入道場。一二三和詩的感情十分要好，兄妹的柔道技巧也十分相似。阿部詩坦言是從哥哥身上偷師，「我的技術有70%是受到哥哥影響」樣子甜美的詩也不讓一二三專美，15歲那年稱后杜塞爾多夫大獎賽（-52公斤級），成為史上最年輕國際柔道聯合會世界級賽事冠軍。 之後「阿部兄妹」攜手打天下，2017年在東京大滿貫賽首次「神同步」，齊登同一賽事頒獎台最高位置，翌年出戰阿塞拜彊世界錦標賽再雙雙摘冠。2021年9月21日，「一二三、詩」主場亮相東京奧運創造神話，兩人分別參加女子52公斤以下和男子66公斤以下級的比賽，最終詩奪冠後的32分鐘，一二三也拿下金牌，成為日本史上第一對奧運同日摘金的兄妹檔。

在故鄉兵庫縣舉辦「阿部盃」 當時阿部一二三表示：「妹妹先傳來奪金消息，令我燃起鬥志，決心一定要做到（贏金牌）。」經過東奧洗禮，兄妹二人更有自信，一二三過去3年打遍天下無敵手，去年更成為日本最早獲得巴黎奧運入場券的柔道代表；詩雖曾接受兩肩手術，但同樣保持3年間不敗紀錄。為了傳承柔道精神，「阿部兄妹」2023年還在故鄉兵庫縣舉辦「阿部盃」，親自教授柔道課程及舉行比賽，吸引5百多位小學生，向偶像學習。 同年5月，「阿部兄妹」在多哈世界錦標強勢衛冕，再次並肩登上世界冠軍寶座，第四次在大賽中同日奪金。接下來，一二三和詩希望在巴黎奧運續寫「阿部神話」，讓歷史重演一次。詩說：「有一個人在身邊，一起面對同樣的狀況，而且我們還有血緣關係，這讓我更有信心。如果只有我一個人，可能多少會感覺不安，但有哥哥在，就沒問題了。」一二三謂：「因為我是哥哥，所以感覺壓力很大，雖然痛苦乘二，但相對快樂也會乘二，我們會在這之間取得平衡。」