巴黎奧運｜日本體操美少女宮田笙子疑未成年吸煙　被送回國並取消資格（更新）

日本體操代表的宮田笙子被踢出代表隊，原因是她被教練揭發未成年吸煙及飲酒。由於宮田在今年9月才滿20歲，按日本法律需要20歲或以上才可以吸煙及飲酒，原本在摩納哥隨日本代表集訓的宮田已被遣送回國，在今日（19日）舉行的記者會，日本體操協會表示在獲得宮田確認事實後，正式將其代表資格取消。 日本媒體的報道，宮田笙子在周三（17日）缺席了在摩納哥的訓練，雖然日本隊的教練指因一些事缺席，但及後被證實因為懷疑違反日本未成年吸煙的規定，而被遣送回國。日本體操協會會在之後繼續對宮田作出調查，並會與日本奧委會討論處罰的方式及處理方法。在今日舉行的記者會，日本體操協會指出根據運動員的行為守則：「日本代表隊的活動地點，即使是20歲以上，原則上都是禁止吸煙。」

所屬教練揭發事件 宮田未有親身出席有關的記者會，在被問到宮田的狀況，教練原田表示她看來有點憔悴及緊張，但在回應調查時表現誠實。協會表示宮田的教練原田睦巳在周二（16日）證實事件，同時也確定宮田不只有吸煙還有飲酒的違規行為，原田在記者會上落淚。而日本隊證實將會派出4人出戰奧運，而不會有任何的替補。 日本媒體在其社交媒體尋找線索，發現宮田在去年生日時，在跟隨體操隊外出集訓，並在Instagram上發布一張相片，相片中宮田托着臉慶祝生日，然而卻被發現在酒店的床頭出現一盒薄荷香口膠，報道指雖然香口膠可能是運動員用作放鬆減壓的物品，但同時也是吸煙者去除口臭的用品，表面上雖然沒有違和感，但也被懷疑她已經是有長期的吸煙習慣。