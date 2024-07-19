巴黎奧運｜日本體操美少女宮田笙子疑未成年吸煙　被送回國並取消資格（更新）

日本體操代表的宮田笙子被踢出代表隊，原因是她被教練揭發未成年吸煙及飲酒。由於宮田在今年9月才滿20歲，按日本法律需要20歲或以上才可以吸煙及飲酒，原本在摩納哥隨日本代表集訓的宮田已被遣送回國，在今日（19日）舉行的記者會，日本體操協會表示在獲得宮田確認事實後，正式將其代表資格取消。
日本媒體的報道，宮田笙子在周三（17日）缺席了在摩納哥的訓練，雖然日本隊的教練指因一些事缺席，但及後被證實因為懷疑違反日本未成年吸煙的規定，而被遣送回國。日本體操協會會在之後繼續對宮田作出調查，並會與日本奧委會討論處罰的方式及處理方法。在今日舉行的記者會，日本體操協會指出根據運動員的行為守則：「日本代表隊的活動地點，即使是20歲以上，原則上都是禁止吸煙。」
所屬教練揭發事件
宮田未有親身出席有關的記者會，在被問到宮田的狀況，教練原田表示她看來有點憔悴及緊張，但在回應調查時表現誠實。協會表示宮田的教練原田睦巳在周二（16日）證實事件，同時也確定宮田不只有吸煙還有飲酒的違規行為，原田在記者會上落淚。而日本隊證實將會派出4人出戰奧運，而不會有任何的替補。
日本媒體在其社交媒體尋找線索，發現宮田在去年生日時，在跟隨體操隊外出集訓，並在Instagram上發布一張相片，相片中宮田托着臉慶祝生日，然而卻被發現在酒店的床頭出現一盒薄荷香口膠，報道指雖然香口膠可能是運動員用作放鬆減壓的物品，但同時也是吸煙者去除口臭的用品，表面上雖然沒有違和感，但也被懷疑她已經是有長期的吸煙習慣。
決定被質疑過嚴
19歲的宮田，在今年4月及5月的日本錦標賽及NHK盃中獲得個人的總冠軍，成為全隊10多歲的日本體操隊中的領袖人物。在2022年的亞錦賽，宮田在女子跳馬及自由體操獲得銀牌，以及為日本體操隊贏得團體的銅牌，並在同年的世錦賽中於平衡木項目獲得銅牌。
對於宮田可能被取消奧運代表資格甚至影響運動員生涯，不少日本網民及名人都質疑是過嚴，前東京都知事，現參議院代表的豬瀨直樹在社交媒體質疑，指宮田只是因為吸煙的問題而不是服用禁藥，會不會是日本人過份墨守成規，並將一個僅19歲的少女夢想破滅。然而也有說法認為，即使法律上成人也不應該吸煙，更何況她是運動員。又指法律就是應該遵守，這是代表隊運動員的自覺。同時有網民建議應該補選在代表賽事中僅僅落敗的杉原愛子作為替補出場。