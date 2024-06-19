巴黎奧運｜日本4名20歲以下滑板代表中國參賽後飲酒　連同教練遭警告

日本世界滑板協會在今日（19日）公布，4名男女各2人，未滿20歲的日本代表，於5月19日出戰在上海舉行的奧運預選賽後，受到贊助商的工作人員勸告，稱在中國18歲以上就可以喝酒，而違規飲酒，協會指選手們起初是不打算喝酒。而協會亦以選手的飲酒程度，對當中兩人作出口頭的「嚴重注意」警告，另外一人則被口頭警告，另一人未有警告，協會亦沒有公布選手的名字。而負責管理的日本代表監督則被告誡處分，西川在匈牙利備戰最後的預選賽前回應指，會嚴格遵守規定。日本媒體指，4名選手亦有份參與在布達佩斯進行的另一場預選賽，並會在賽後確定代表參與巴黎奧運的資格。

日本在東京奧運滑板項目是大贏家

根據WSJ的公布，參與上海比賽的代表只有3名男子選手未滿20歲，分別是14歲的小野寺吟雲、17歲的佐佐木音憧及18歲的永原悠路。至於女子選手則是大多數都未滿20歲。根據日本的法例，雖然法定的成年年齡調低至18歲，不過法例仍禁止20歲以下青少年人喝酒，雖然有關的法例並不規管到海外，但是未滿20歲運動員喝酒仍會受到指責，故仍需要遵守規定。

日本在東京奧運首次增設的滑板項目是大贏家，在男女子的4個細項中，共贏得3金1銀1銅的5面獎牌，當中女子公園賽銀牌開心那，女子街頭賽金牌得主西矢椛及銅牌的中山楓奈至今都未滿20歲。