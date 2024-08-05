巴黎奧運｜曾性侵未成年少女三鐵教練　被發現身穿中國隊服出現賽場

繼賽前荷蘭的沙灘排球選手被指10年前因強姦未成年少女入獄，澳洲媒體在早前再發現一名曾被澳洲定罪的三項鐵人教練現身在奧運賽場，並身穿中國隊的制服。國際奧委會（IOC）表示會調查有關事件，不過據報涉事教練已離開奧運場地。
英國《每日郵報》、澳洲《先驅報》等報道，65歲的澳洲教練薩頓（Brett Sutton）被發現現身在巴黎奧運的比賽場地，並與瑞士的三項鐵人代表Julie Derron合照。Julie Derron在早前的女子三項鐵人賽事獲得銀牌，而薩頓曾是Julie Derron的教練，不過相片中薩頓身穿中國隊的制服，並稱今次是獲中國代表隊批准隨行。
薩頓在1999年被控5項控罪，指他性侵一名當時僅13歲的泳手，他承認控罪被判囚2年緩刑3年。薩頓當時已被澳洲終生禁止擔任教練工作，並事件他與太太離婚，之後搬到瑞士任職私人教練。在薩頓的領導下有多位奧運代表，當中就包括今屆銀牌得主Julie Derron。根據多個媒體指，薩頓在當日接受瑞士及中國媒體訪問，談及Julie Derron的表現，而當時他身穿中國隊的制服。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
國際奧委會稱已離開奧運
IOC的發言人在周日（4日）出席記者會回應事件時表示：「我所知道有關人士已不在奧運會，他們已經離開奧運會。」他同時透露：「這是中國奧委會的事宜，以及國際體育協會需要介入事件。」他指薩頓是從中國代表團取得獲准參加，IOC表示會了解有關事件。而世界三項鐵人協會表示，教練的通行證由各個國家奧委會決定，並由國際奧委會審批，決定權不在於他們。
荷蘭的沙排代表雲迪韋迪（Steven van de Velde）在奧運前被揭發曾因強姦少女被判刑，引起部份奧運代表的不滿。不過IOC指有關的運動員獲荷蘭方面的認可，而雲迪韋迪事件後被安排在選手村以外入住，並且不會回應採訪。而IOC表示，他們有很多的保障操施確保運動員安全。