巴黎奧運｜曾性侵未成年少女三鐵教練　被發現身穿中國隊服出現賽場

繼賽前荷蘭的沙灘排球選手被指10年前因強姦未成年少女入獄，澳洲媒體在早前再發現一名曾被澳洲定罪的三項鐵人教練現身在奧運賽場，並身穿中國隊的制服。國際奧委會（IOC）表示會調查有關事件，不過據報涉事教練已離開奧運場地。

英國《每日郵報》、澳洲《先驅報》等報道，65歲的澳洲教練薩頓（Brett Sutton）被發現現身在巴黎奧運的比賽場地，並與瑞士的三項鐵人代表Julie Derron合照。Julie Derron在早前的女子三項鐵人賽事獲得銀牌，而薩頓曾是Julie Derron的教練，不過相片中薩頓身穿中國隊的制服，並稱今次是獲中國代表隊批准隨行。