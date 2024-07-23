巴黎奧運｜曾涉性侵荷蘭沙排代表禁住選手村　澳洲代表團長批：根本不會讓他出賽

巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，各國健兒已陸抵達當地。近日荷蘭公布的沙灘排球參賽名單卻引起議論，原來入選的29歲男子選手雲迪韋迪（Steven van de Velde）曾在2014年在英國性侵女童而被判囚4年，荷蘭奧委會為減低爭議，禁止他與媒體接觸，也不讓他入住奧運選手村。但仍引起其他代表團的不滿，澳洲的代表團長美雅絲（Anna Meares）更指澳洲是不會容許他參賽。
綜合英國廣播公司（BBC）及美國有線電視新聞網（CNN）報道，29歲的雲迪韋迪在2014年8月經網絡結識了英國1名12歲女童，其後前往當地並對女童進行性侵，他被捕後承認犯下3項性侵兒童的罪名，於2016年被判處4年有期徒刑，並獲准在荷蘭服刑，不過，在12個月後便獲得假釋。雲迪韋迪出獄後重新投入沙灘排球，他獲選入出戰巴黎奧運的名單，引起外界關注。
荷蘭排球協會：他重犯可能性為零
荷蘭排球協會的總監Michel Everaert表示，會方知道雲迪韋迪的過去，雲迪韋迪亦已經依據英國法律被定罪，已經服刑完畢，Michel強調，雲迪韋迪重返國家隊之前，荷蘭排球協會已經與荷蘭國家奧委會、國際排球協會（FIVB）進行充分討論，更在諮詢專家後得到「雲迪韋迪重犯可能性為零」的結論。至於荷蘭奧委會為了避免爭議，決定將不會安排雲迪韋迪接受任何媒體訪問，他的隊友Matthew Immers將全程代為受訪，雲迪韋迪也不會入住選手村，將另外為他安排住處。
不過澳洲代表團長美雅絲指，澳洲是不會讓這樣的人代表澳洲。美雅絲指出：「如果有運動員或職員有這樣的罪行，他們不會容許成為我們的團員。我們有嚴格的守則去保我們的團員。」除了澳洲隊之外，女性團體一直批評奧運會接納雲迪韋迪的參賽的決定。美雅絲是前澳洲的單車手，過去2次在奧運贏得金牌，也與香港前單車代表李慧詩多次較量，包括在2016年的里約奧運的凱林賽中與李慧詩相撞，李最後退出，而美雅絲仍獲得銅牌。