巴黎奧運｜曾涉性侵荷蘭沙排代表禁住選手村　澳洲代表團長批：根本不會讓他出賽

巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，各國健兒已陸抵達當地。近日荷蘭公布的沙灘排球參賽名單卻引起議論，原來入選的29歲男子選手雲迪韋迪（Steven van de Velde）曾在2014年在英國性侵女童而被判囚4年，荷蘭奧委會為減低爭議，禁止他與媒體接觸，也不讓他入住奧運選手村。但仍引起其他代表團的不滿，澳洲的代表團長美雅絲（Anna Meares）更指澳洲是不會容許他參賽。

綜合英國廣播公司（BBC）及美國有線電視新聞網（CNN）報道，29歲的雲迪韋迪在2014年8月經網絡結識了英國1名12歲女童，其後前往當地並對女童進行性侵，他被捕後承認犯下3項性侵兒童的罪名，於2016年被判處4年有期徒刑，並獲准在荷蘭服刑，不過，在12個月後便獲得假釋。雲迪韋迪出獄後重新投入沙灘排球，他獲選入出戰巴黎奧運的名單，引起外界關注。