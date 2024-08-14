巴黎奧運｜曾犯強姦案荷蘭沙排球員首開腔　批評重提報道屬「欺凌」

30歲的雲迪韋迪，被指在19歲時因為在英國強姦一名當時僅12歲的女童，被英國判囚4年，不過最後在驅逐回荷蘭後，在荷蘭僅服刑了12個月獲釋。雲迪韋迪的爭議，在於他今年代表荷蘭出戰奧運，被英國媒體發現其過去的罪行，荷蘭及國際奧委會皆指出，雲迪韋迪符合奧運的參賽資格，又指他已經得到懲罰，不過因為有部份代表團，包括英國表示抗議，荷蘭安排雲迪韋迪在選手村外入住，在期間安排車輛接載，並有保安員跟隨。

雲迪韋迪接受荷蘭廣播聯盟（NOS）訪問，他表示在自己比賽的時候，包括在發球時受到的嘘聲及哨子聲，令他一度考慮退出奧運，但他認為自己應該站出來面對批評者。他又對於那些挖掘其過去的報道，稱這事讓他震驚並一度令他崩潰，但他指不想因為這些批評的「欺凌」而屈服。

雲迪韋迪表示：「有些時刻，我絕對是崩潰了，當中包括在比賽前以及比賽期間。不過我想『我不想這樣。我不會讓他人有權，去讓他們欺凌我以及擊潰我。』」他指有關他過去的報道是「可恥」的，他指：「這已是10年前，我打過數以百計的比賽了。我明白這是個議題，是否應該讓有這樣過去的人站上頒獎台。這是合理的問題。」不過他指有關的報道傷害到他的妻子及孩子：「我的確有想過，是的，我犯過錯，在10年前，我需要接受。但傷害我身邊的人，包括我拍檔、妻子及孩子，這已經不是我的事。這是我當時在想，值得嗎？」