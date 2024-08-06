巴黎奧運｜朱婷可披甲 中國女排8強鬥土耳其

力爭第四度贏奧運女排金牌的中國女排，在分組賽最後一戰，以3比1殺敗歐洲勁旅塞爾維亞，3戰全勝以小組首名出線，在總成績排8強中的第三位，今午3時在8強火併土耳其。上仗勇戰受傷的老將朱婷，據報傷勢並不嚴重，今場可望如常披甲；在主攻手李盈瑩與龔翔宇火力全開下，中國女排有力再闖關。
對塞爾維亞一戰，李盈瑩個人取得28分，龔翔宇則有15分進帳；二人在「老大姐」朱婷做出全隊最多成功的一傳下，穩定地交出良好的進攻表現，這個進攻鐵三角亦成為中國女排爭勝的最強武器。
朱婷在戰至第三局時，因一次救球手腕意外撞傷，主帥蔡斌隨即穩陣起見將她收起，賽後蔡教頭也強調只是要好好保護朱婷，叫大家不用擔心，朱婷在淘汰賽可照常出賽。對於朱婷這位球隊精神領袖，李盈瑩也是非常關心：「大家都很擔心她，朱姐不在場上，我作為重點進攻人，需要我站出來；我便一直在思考，用盡了所有得分技巧。」
下線區對手不易應付
女排8強全部出爐，中國在分組賽總成績位列第三，將會與第六位的土耳其交手；同樣在下線區尚有意大利及塞爾維亞，都不易打。衛冕的美國在上線區會先遇上實力一般的波蘭，巴西則會與多米尼加交手。
中、土兩軍曾於今年6月的世界女排聯賽分站交手，中國成功反勝對方；加上土耳其之後連奧運一共打了5場賽事，只曾在今屆奧運分組賽錄得兩勝，期間鬥巴西、波蘭及今屆奧運同組的意大利等實力分子錄得全敗，實力一般，中國女排只要發揮正常，有力打入周四的4強賽。