巴黎奧運｜朱婷可披甲 中國女排8強鬥土耳其

力爭第四度贏奧運女排金牌的中國女排，在分組賽最後一戰，以3比1殺敗歐洲勁旅塞爾維亞，3戰全勝以小組首名出線，在總成績排8強中的第三位，今午3時在8強火併土耳其。上仗勇戰受傷的老將朱婷，據報傷勢並不嚴重，今場可望如常披甲；在主攻手李盈瑩與龔翔宇火力全開下，中國女排有力再闖關。

對塞爾維亞一戰，李盈瑩個人取得28分，龔翔宇則有15分進帳；二人在「老大姐」朱婷做出全隊最多成功的一傳下，穩定地交出良好的進攻表現，這個進攻鐵三角亦成為中國女排爭勝的最強武器。