首次出戰奧運的劉允祐（左）及首名奧運雙線出擊的港隊女將李思穎（右）已在法國備戰。（中國香港單車聯會）

香港隊單車隊的新一代領軍人物、23歲的李思穎將首次踏上奧運舞台，出戰「場地單車女子全能賽」及「女子公路賽」，是自2004年「車神」黃金寶之後，再次有港隊運動員在奧運雙線出擊，亦是首位港隊女運動員同時兼顧公路及場地賽。

教練達海飛指李思穎全能賽可爭前8

全能賽是李思穎的主項，她接受香港電台專訪時表示，奧運高手林立，雖然自己實力與歐美選手仍有距離，但隨著狀能逐漸提升，相信差距能夠縮窄，目標是前10名。她又說，會視新西蘭車手禾拉詩頓為假想敵和學習對象。兩奪奧運獎牌的李慧詩退役後，李思穎成為香港隊主力，並被外稱為「新女車神」。李思穎說不會特別在意別人怎樣點稱呼自己，但可以視為一種推動力。

單車隊前總教練沈金康去年榮休後，接任的法籍教練達海飛表示，李思穎這兩年有好大進步，希望她今次可以在全能賽爭取前8、甚至前5名。