香港隊在巴黎奧運的單車項目總共取得3張入場券，包括男、女子公路賽，以及場地單車女子全能賽。
香港隊單車隊的新一代領軍人物、23歲的李思穎將首次踏上奧運舞台，出戰「場地單車女子全能賽」及「女子公路賽」，是自2004年「車神」黃金寶之後，再次有港隊運動員在奧運雙線出擊，亦是首位港隊女運動員同時兼顧公路及場地賽。
教練達海飛指李思穎全能賽可爭前8
全能賽是李思穎的主項，她接受香港電台專訪時表示，奧運高手林立，雖然自己實力與歐美選手仍有距離，但隨著狀能逐漸提升，相信差距能夠縮窄，目標是前10名。她又說，會視新西蘭車手禾拉詩頓為假想敵和學習對象。兩奪奧運獎牌的李慧詩退役後，李思穎成為香港隊主力，並被外稱為「新女車神」。李思穎說不會特別在意別人怎樣點稱呼自己，但可以視為一種推動力。
單車隊前總教練沈金康去年榮休後，接任的法籍教練達海飛表示，李思穎這兩年有好大進步，希望她今次可以在全能賽爭取前8、甚至前5名。
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劉允祐首戰奧運男子公路賽
至於「男子公路賽」，香港隊會由首次參加奧運，27歲的劉允祐出戰。他去年於杭州亞運奪得「公路單車男子個人計時賽」銅牌。劉允祐和李思穎現時正在法國備戰。
巴黎奧運的男女子單車公路賽分別會於8月3及4日舉行，場地單車女子全能賽就會在奧運閉幕日、即當地時間8月11日上演。
原文刊登於 香港電台