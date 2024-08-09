巴黎奧運｜李麗珊釜山亞運冒死奪金　慳錢瞓沙灘求折扣餐

今屆香港隊喺奧運收獲2面金牌，而喺1996年亞特蘭大奧運為香港取得首面奧運金牌嘅李麗珊，今屆為HOY TV擔任評述。運動員出身嘅珊珊賽前幾個月做足功課，識得喺適當時間發言，江旻憓奪金後向觀眾提到，無論係江旻憓定係無緣進入決賽嘅「跳馬王子」石偉雄都值得敬重同支持，獲網民大讚。

對運動員有同理心，絕對因為珊珊多年艱苦訓練經歷，深明比賽背後嘅付出。李麗珊早前受訪就提及，2002年10月參與南韓釜山亞運力求衛冕女子滑浪風帆金牌嘅一戰，原來係冒死而戰！

證實患上膽管炎

李麗珊憶述參與釜山亞運前已經腹痛難當，不論係隊醫、教練以至當時隊友、現時老公嘅黃德森，都問珊珊係咪要撐落去﹐因為一旦比賽期間有咩事暈咗跌落海，身邊冇人可以立即拯救，隨時浸死！

但李麗珊認為亞運奪金係夢想，冇可能訓練咗咁多年先嚟放棄，於是忍痛作賽，最終更順利奪金。不過李麗珊頂到最後終於捱唔住，要由教練船送上岸再提早返港就醫，所以連獎牌都冇拎。根據當年報道，珊珊經診確後證實患上膽管炎，其痛楚可想而知。