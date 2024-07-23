巴黎奧運｜杜凱琹由退役邊緣到三度征奧 三線出擊不讓自己留憾

杜凱琹參賽日期 7月27至8月3日．女子單打 7月27至30日．混合雙打 8月5至10日．女子團體 杜凱琹檔案 年齡：27歲 最高世界排名：女單第7位、混雙第1位 現時世界排名：女單第47位、混雙第4位 IG：hoikem 威水史： 2014年青年奧運會女單 銀牌 2014年青年奧運會混雙 銅牌 2014年世界錦標賽女團 銅牌 2015年世界錦標賽混雙 銅牌 2017年世界錦標賽混雙 銅牌 2018年亞運會女團 銅牌 2018年世界錦標賽女團 銅牌 2020年東京奧運女團 銅牌 2020年東京奧運女單 8強 2020年東京奧運混雙 8強 2023年世界錦標賽混雙 銅牌 2024年世界錦標賽女團 銅牌 2024年WTT大滿貫混雙銀牌