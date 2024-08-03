巴黎奧運｜格魯吉亞柔道代表惱羞成怒　襲擊東道主選手被DQ

格鬥運動埋身肉膊的場面難免，不過在巴黎奧運的柔道男子100公斤以上級別的八強戰，格魯吉亞的獎牌希望Guram Tushishvili在與法國的Teddy Riner時，因為在地上伸腳踢向對手，結果被直接判罰而取消比賽資格，他更被取得之後的團體項目參賽資格。
Guram Tushishvili與Teddy Riner都是在這個項目的獎牌得主，當中法國代表更是2012及2016年的兩屆金牌選手，Guram Tushishvili就是上屆的銀牌。這場八強戰雙方很快發生衝突，在法國代表成功取得「一本」後，倒在地上的Guram Tushishvili伸腳踢上往Teddy Riner下身踢去，之後他伸手向倒地的Teddy Riner「叉頸」。Guram Tushishvili被現場裁判判以紅牌取消資格。Teddy Riner最後打入決賽，並贏得個人在這項目的第3面金牌。
國際柔道聯盟也在事後譴責事件，他們的聲明指：「在100公斤級以上級別八強賽事Teddy Riner對Guram Tushishvili的事件後，格魯吉亞柔道家行為有違柔道精神，組委會隨即召開紀律委員會調查事件。」而聯盟宣布，格魯吉亞選手將取消之後復活賽的參賽資格，同時也取消他在今日（3日）開始的團體賽資格。他同時會在聯盟的紀律委員會有最後決定前，禁止參加任何國際性比賽。
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ツシシビリとリネールの幼稚な争い— 𝗱𝗱𝗱𝗲𝗺𝘇 (@DDDEmz) August 2, 2024
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