巴黎奧運｜梅利男雙八強出局　英國網球傳奇落幕

英國網球手梅利（Andy Murray）於今屆巴黎奧運前表示奧運賽事將會是他退休前最後一個賽事，隨著他與丹伊雲斯（Dan Evans）於男雙八強，以總局數0:2不敵美國組合費斯（Taylor Fritz）與湯美保羅（Tommy Paul）出局，代表梅利的傳奇網球生涯就此落幕。

奧運八強出局 不減梅利風光生涯

兩局2:6、4:6不敵對手，當最後一分都打完之後，梅利與拍檔丹伊雲斯深深擁抱，球場內的觀眾都站立拍手，呼叫梅利的名字。雖然未能奪牌而回，不算是一個圓滿結局，但至少梅利最後一個比賽打得精彩。

於16強連救兩個賽點，再於決勝局反勝對手晉級，當時梅利熱情慶祝，相信會成為網球史上一個重要的時刻。