巴黎奧運｜梅利男雙八強出局　英國網球傳奇落幕

英國網球手梅利（Andy Murray）於今屆巴黎奧運前表示奧運賽事將會是他退休前最後一個賽事，隨著他與丹伊雲斯（Dan Evans）於男雙八強，以總局數0:2不敵美國組合費斯（Taylor Fritz）與湯美保羅（Tommy Paul）出局，代表梅利的傳奇網球生涯就此落幕。
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奧運八強出局 不減梅利風光生涯
兩局2:6、4:6不敵對手，當最後一分都打完之後，梅利與拍檔丹伊雲斯深深擁抱，球場內的觀眾都站立拍手，呼叫梅利的名字。雖然未能奪牌而回，不算是一個圓滿結局，但至少梅利最後一個比賽打得精彩。
於16強連救兩個賽點，再於決勝局反勝對手晉級，當時梅利熱情慶祝，相信會成為網球史上一個重要的時刻。
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告別網球賽場 梅利心感幸運
賽後梅利接受訪問時，表示自己已經準備好退休，「這是我最後一次打比賽，要告別賽場，心情當然激動。我對於這個結局，我心存感恩。」梅利近年傷患纏身，令他明白能夠參與今次奧運非常幸運，「我很慶幸自己能夠參加今屆奧運，因為我知道參賽並非必然。」
回顧梅利職業生涯，三次大滿貫冠軍、一次年終賽冠軍，以及兩塊奧運金牌，其中在2012倫敦奧運於主場擊敗費達拿奪得男單金牌更令人津津樂道，絕對稱得上為英國史上最偉大的網球運動員。
梅利退休，可謂一個時代的結束。