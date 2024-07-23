香港劍擊隊近年人材輩出，今屆巴黎奧運成為焦點在所，除了男花衛冕冠軍張家朗，仙氣迫人的「學霸劍后」江旻憓同樣是「金牌希望」。這位女子重劍世界「一姐」今季狀態奇佳，已三奪FIE（國際劍聯）后冠，如日方中的Vivian即將第三度征戰五環舞台，會在巴黎奧運開幕禮翌日，即7月27日登場，全力衝擊港隊今屆第一金。「希望自己的表現能打動觀眾，想大家睇得開心。」
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現年30歲的江旻憓於2016年首戰奧運，當屆晉級16強創下香港劍擊隊歷來最佳成績。Vivian隨後寫下多項佳績，包括於世界盃封后、亞洲賽掄元、世界賽摘銅，甚至在2019年歷史性登上「世一」寶座，可是之後膝蓋十字韌帶斷裂令她陷入低潮，2021年出戰因疫情延期一年的東京奧運時未能發揮最佳水平，8強鎩羽而歸，無緣獎牌。
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江旻憓世界排名第一
失意東奧Vivian未有意志消沉，揮別傷患反而變得更強，2022年起逐步重攀高峰，多次揚威國際賽及升上世界第一，2024年賽季更勢不可擋，分別在大獎賽多哈站、世界盃巴塞隆拿站及阿聯酋站封后，為巴黎奧運注下強心針。「好想把握好這個機會，讓大家可以看到我！」江旻憓認為自己心態比以往更「硬淨」：「現在已有一入前四就要拿冠軍的決心，而且我不好意思說志在參與。」談到目標，Vivian表示留給教練去想：「我只管專心享受今屆比賽，最大對手是自己，因為贏自己最難。」儘管江旻憓6月在亞錦賽8強中途因傷退賽，不過「一姐」笑言「克服傷患是我的強項」，期待讓市民看到她在巴黎奧運上的好表現。
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江旻憓參賽時間表及日期
日期︰7月27日-7月28日
7月27日
- 04:00PM 女子重劍個人賽64強
- 04:50PM 女子重劍個人賽32強＊
- 20:10PM 女子重劍個人賽16強＊
- 21:50PM 女子重劍個人賽8強＊
7月28日
- 01:00AM 女子重劍個人賽4強＊
- 02:40PM 女子重劍個人賽銅牌戰＊
- 03:30PM 女子重劍個人賽金牌戰＊
＊（假如晉級）
江旻憓IG
IG：vmwkong
年齡：30歲
江旻憓世界排名
最高世界排名：第1
現時世界排名：第1
江旻憓威水史
- 2018年 亞洲錦標賽 個人賽金牌
- 2019年 世界盃古巴站 個人賽金牌
- 2019年 世界盃巴塞隆拿站 個人賽金牌
- 2019年 世界錦標賽 個人賽銅牌
- 2022年 亞洲錦標賽 個人賽金牌
- 2022年 世界錦標賽 個人賽銅牌
- 2023年 亞洲錦標賽 個人賽金牌
- 2023年 大獎賽卡利站 個人賽金牌
- 2024年 大獎賽多哈站 個人賽金牌
- 2024年 世界盃巴塞隆拿站 個人賽金牌
- 2024年 世界盃阿聯酋站 個人賽金牌
江旻憓學歷
- 江旻憓2歲時隨父母舉家移民加拿大，6歲時回流香港，自小學習跆拳道（擁有兒童黑帶）懂得制服壞人保護自己、溜冰、古箏及畫畫等多項活動，家人也曾安排她學習較優雅的活動如芭蕾舞。
- 11歲開始與劍擊結緣，開始練習劍擊的原因竟然是因為從小便很喜歡打架，剛柔並重的劍擊讓她一試愛上，13歲時已越級取得全國少年錦標賽U17組冠軍，14歲於亞洲青少年擊劍錦標賽奪得一面金牌。
- 江旻憓不僅是劍擊女神，還是一名學霸！中學時期就讀國際學校英基沙田學院，IB考獲41分（滿分45分）。2012年入讀美國史丹福大學國際關係學士學位，畢業後在港攻讀中國人民大學法律碩士，2021年9月入學香港中文大學法律博士課程。
- 2016年以亞洲第2名的身份首次出戰里約奧運，晉級16強創香港劍壇最佳成績。
- 2017年世界錦標賽前左膝十字韌帶撕裂，養傷3個月後復出參賽，翌年首奪亞洲錦標賽個人賽金牌，成為香港首位亞洲冠軍女將。
- 2019年連奪世界盃古巴站及巴塞隆拿站金牌後，3月世界排名升上第一，成為香港劍壇首位「世一」王者，同年摘下世界錦標賽個人賽銅牌，再寫歷史，惟不久後宣布右膝前十字韌帶撕裂。
- 2022年重登高峰，於亞洲賽兩度封后亦連續兩屆獲得世錦賽銅牌。2023年哥倫比亞大獎賽奪金，第三度升上世界第一，同時實現亞錦賽「三冠后」。2024年初繼續發威，連摘大獎賽多哈站、世界盃巴塞隆拿站及阿聯酋站冠軍。
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