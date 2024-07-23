香港劍擊隊近年人材輩出，今屆巴黎奧運成為焦點在所，除了男花衛冕冠軍張家朗，仙氣迫人的「學霸劍后」江旻憓同樣是「金牌希望」。這位女子重劍世界「一姐」今季狀態奇佳，已三奪FIE（國際劍聯）后冠，如日方中的Vivian即將第三度征戰五環舞台，會在巴黎奧運開幕禮翌日，即7月27日登場，全力衝擊港隊今屆第一金。「希望自己的表現能打動觀眾，想大家睇得開心。」

江旻憓世界排名第一

失意東奧Vivian未有意志消沉，揮別傷患反而變得更強，2022年起逐步重攀高峰，多次揚威國際賽及升上世界第一，2024年賽季更勢不可擋，分別在大獎賽多哈站、世界盃巴塞隆拿站及阿聯酋站封后，為巴黎奧運注下強心針。「好想把握好這個機會，讓大家可以看到我！」江旻憓認為自己心態比以往更「硬淨」：「現在已有一入前四就要拿冠軍的決心，而且我不好意思說志在參與。」談到目標，Vivian表示留給教練去想：「我只管專心享受今屆比賽，最大對手是自己，因為贏自己最難。」儘管江旻憓6月在亞錦賽8強中途因傷退賽，不過「一姐」笑言「克服傷患是我的強項」，期待讓市民看到她在巴黎奧運上的好表現。