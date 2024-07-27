香港劍擊代表的江旻憓在女子重劍的個人賽，首戰先擊敗來自埃及的艾雅侯辛（Aya Hussein）晉級，之後再挫美國的Hadley Husisian及烏克蘭的Olena Kryvytska晉身四強，距離獎牌只差一步。而她的其中一個主要對手，中國的孫一文卻在32強落敗，無緣衞冕。

世界排名第一，香港女子重劍代表的江旻憓在八強面對烏克蘭的Olena Kryvytska，首節江旻憓就先贏3:0。第2節Olena Kryvytska雖然多次進攻，但反過來讓江旻憓再取多分，完第2節江旻憓已拉開分數至9:5。最後一節江旻憓繼續保持表現，以15:7擊敗對手，突破上屆八強的成績打入四強，會與愛沙尼亞的Nelli Differt爭入決賽。