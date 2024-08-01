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體育
2024-08-01 15:00:00

巴黎奧運｜江旻憓張家朗何詩蓓奪兩金兩銅　香港力爭獎牌榜前十（持續更新）

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巴黎奧運獎牌榜，香港憑江旻憓張家朗何詩蓓奪兩金兩銅（am730製圖）

巴黎奧運獎牌榜，香港憑江旻憓張家朗何詩蓓奪兩金兩銅（am730製圖）

巴黎奧運賽事進行得如火如荼，香港隊憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，暫時位列巴黎奧運獎牌榜排名第十一。而獎牌榜首三位暫時為中國、法國和日本。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

江旻憓為香港奪得巴黎奧運第一金，手上也有這個長盒。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓為香港奪得巴黎奧運第一金，手上也有這個長盒。(美聯社) 巴黎奧運 女子重劍 江旻憓 瑪瑙比頓 穆夏莉 巴黎奧運 女子重劍 江旻憓 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌。(美聯社) 巴黎奧運，李家超祝賀張家朗奪金、何詩蓓奪銅。(Reuters) 張家朗成功衛冕男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗成功衛冕男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供)

江旻憓張家朗先後奪金 何詩蓓自由泳兩銅

本屆港隊首面獎牌，由江旻憓在香港時間7月28日凌晨、當地時間7月27日晚上，在女子重劍個人賽贏得，是香港隊今屆首面金牌，亦是香港隊史上第三面金牌。「劍神」張家朗則在香港時間7月30日凌晨、當地時間7月29日晚上贏得男子花劍金牌，衛冕冠軍，為68年來首人衛冕男子花劍。同日，香港「女飛魚」何詩蓓面隊兩位強勁的澳洲對手，亦在女子200米自由泳取得銅牌。

巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌　 香港史上第三面金　獎金600萬港幣

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巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅　為香港奪得今屆第二面獎牌

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李家超表示，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，展現名將實力。(Reuters) 何詩蓓感謝港人對她的支持。（路透社） 何詩蓓在200米自由泳獲得銅牌。（路透社） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供）

中國暫居獎牌榜榜首

截至香港時間8月1日下午2點，中國以9金7銀3銅，共19面獎牌位居巴黎奧運獎牌榜榜首；緊接著的是主場法國，共有8金10銀8銅；而日本以8金3銀4銅，共15面獎牌位列巴黎奧運獎牌榜第三。

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