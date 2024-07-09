巴黎奧運｜法國亨利點兵徵召拿卡錫迪　聖日耳門雙將落選

東道主的法國為奧運男子足球代表作出最後徵召，其中33歲的老將拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）成為法國隊的3名超齡球員之一，不過巴黎聖日耳門的沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）及巴高拿（Bradley Barcola）就未有入選。

因為多個大球會拒絕放人，令今屆奧運足球項目失去不少主力球星。而東道主的法國，決定徵召前阿仙奴的射手，拿卡錫迪作為其中一個超齡球員，並會擔當球隊的隊長，協助主帥的亨利（Thierry Henry）。至於剛加盟拜仁慕尼黑的米高奧利斯（Michael Olise）亦獲得徵召，而他在水晶宮的前隊友桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）以及西維爾的洛斯巴迪（Loic Bade）是另外兩個超齡球員。