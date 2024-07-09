熱門搜尋:
方力申 歐洲國家盃 DSE 2024 將軍澳綁架案 英國大選2024 多啦A夢 THE SOUTHSIDE 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-07-09 13:19:11

巴黎奧運｜法國亨利點兵徵召拿卡錫迪　聖日耳門雙將落選

分享：
法國奧運隊點兵。(路透社)

法國奧運隊點兵。(路透社)

東道主的法國為奧運男子足球代表作出最後徵召，其中33歲的老將拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）成為法國隊的3名超齡球員之一，不過巴黎聖日耳門的沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）及巴高拿（Bradley Barcola）就未有入選。

因為多個大球會拒絕放人，令今屆奧運足球項目失去不少主力球星。而東道主的法國，決定徵召前阿仙奴的射手，拿卡錫迪作為其中一個超齡球員，並會擔當球隊的隊長，協助主帥的亨利（Thierry Henry）。至於剛加盟拜仁慕尼黑的米高奧利斯（Michael Olise）亦獲得徵召，而他在水晶宮的前隊友桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）以及西維爾的洛斯巴迪（Loic Bade）是另外兩個超齡球員。

Ad Block

在東道主法國的陣中，缺乏了聯賽冠軍巴黎聖日耳門的球員，包括適齡的沙利艾美利與巴高拿，二人同為法國歐洲國家盃大軍成員。上屆法甲第10的雷恩成了奧運隊大戶，共3名青年球員入選，分別是杜爾（Desire Doue）、卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）及阿祖安杜法特（Adrien Truffert）。法國隊分組首仗會對美國，而之後會對畿內亞及新西蘭。今屆賽事包括日本及阿根廷等都未能徵召心儀球員，日本隊的主將久保建英因為效力的皇家蘇斯達拒絕放人，而阿根廷就僅得曼城的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）獲曼城放行，令賽事的星味大減。

Ad Block

 

法國奧運隊名單。(X)

法國奧運隊名單。(X)

法國奧運隊名單：

門將：
尼甘巴迪奧（Obed Nkambadio，巴黎FC）
列斯迪斯（Guillaume Restes，圖盧茲）

後衛：
洛斯巴迪（Loic Bade，西維爾）＊
巴特利洛高（Bradley Locko，比斯特）
盧基巴（Castello Lukeba，RB萊比錫）
馬加沙（Soungoutou Magassa，摩納哥）
施迪利亞（Kiliann Sildillia，弗賴堡）
阿祖安杜法特（Adrien Truffert，雷恩）

中場：
艾利奧捷（Maghnes Akliouche，摩納哥）
祖泰迪（Joris Chotard，蒙比利埃）
杜爾（Desire Doue，雷恩）
高亞迪奧干尼（Manu Kone，慕遜加柏）
安素米洛特（Enzo Millot，史特加）

前鋒：
卓基（Rayan Cherki，里昂）
卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo，雷恩）
拿卡錫迪（Alexandre Lacazette，里昂）＊
桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta，水晶宮）＊
米高奧利斯（Michael Olise，拜仁慕尼黑）

後備名單：
迪柏辛（Theo De Percin，歐塞爾）
安迪迪奧夫（Andy Diouf，朗斯）
基斯蘭麥森馬（Chrislain Matsima，摩納哥）
烏高祖克胡（Lesley Ugochukwu，車路士）

＊超齡球員