巴黎奧運｜法國亨利點兵徵召拿卡錫迪　聖日耳門雙將落選

東道主的法國為奧運男子足球代表作出最後徵召，其中33歲的老將拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）成為法國隊的3名超齡球員之一，不過巴黎聖日耳門的沙利艾美利（Warren Zaire-Emery）及巴高拿（Bradley Barcola）就未有入選。
因為多個大球會拒絕放人，令今屆奧運足球項目失去不少主力球星。而東道主的法國，決定徵召前阿仙奴的射手，拿卡錫迪作為其中一個超齡球員，並會擔當球隊的隊長，協助主帥的亨利（Thierry Henry）。至於剛加盟拜仁慕尼黑的米高奧利斯（Michael Olise）亦獲得徵召，而他在水晶宮的前隊友桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）以及西維爾的洛斯巴迪（Loic Bade）是另外兩個超齡球員。
在東道主法國的陣中，缺乏了聯賽冠軍巴黎聖日耳門的球員，包括適齡的沙利艾美利與巴高拿，二人同為法國歐洲國家盃大軍成員。上屆法甲第10的雷恩成了奧運隊大戶，共3名青年球員入選，分別是杜爾（Desire Doue）、卡利穆恩度（Arnaud Kalimuendo）及阿祖安杜法特（Adrien Truffert）。法國隊分組首仗會對美國，而之後會對畿內亞及新西蘭。今屆賽事包括日本及阿根廷等都未能徵召心儀球員，日本隊的主將久保建英因為效力的皇家蘇斯達拒絕放人，而阿根廷就僅得曼城的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）獲曼城放行，令賽事的星味大減。