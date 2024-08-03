巴黎奧運｜法國大熱泳手馬桑狂掃四金　中國隊汪順男子200米混合泳摘銅　

巴黎奧運游泳比賽在第七個比賽日繼續掀起高潮，法國大熱泳手馬桑（Leon Marchand）在男子200米個人混合泳項目中以1分54.06秒的成績奪冠，並刷新奧運紀錄，是其今屆奧運獲得的第四面金牌。

拋離超過一秒獲勝 本屆奧運橫掃四金

22歲的馬桑在男子200米個人混合泳中，從50米後便一直領先，最後更以拋離超過1秒的姿態獲勝，這亦是他在本屆奧運會上獲得的第四面金牌；而英國的史葛（Scott）和中國的汪順則分別獲得銀牌和銅牌。

汪順獲銅衛冕失敗 希望繼續「游下去」

上屆200米個人混合泳冠軍、今屆獲銅的汪順在賽後接受訪問，表示：「我熱愛游泳，在游泳池裏比賽和訓練，我覺得非常快樂。特別是今天，可能是我最後一次參加200米個人混合泳比賽，但如果有可能的話，我還想繼續游下去。」