巴黎奧運｜法國西班牙四強齊反勝　男足決賽周六凌晨會師王子球場

奧運男子足球四強於昨晚結束，兩支賽前大熱西班牙及東道主法國皆反勝對手，晉身決賽。西班牙憑著費明盧比斯（Fermin Lopez）一傳一射，以2:1反擊摩洛哥；而法國與埃及則需打至加時，主辦國憑著米高奧利斯（Michael Olise）一入球一助攻，以及前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）梅開二度，以3:1擊敗埃及，晉身決賽。

摩洛哥半場領先 西班牙無懼死守入兩球

四強頭場西班牙面對摩洛哥絕非上風，上半場摩洛哥佔盡優勢。「狂牛軍團」中場柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）於禁區內「起飛腳」侵犯對手，摩洛哥交由暫為今屆賽事神射手的拉希美（Soufiane Rahimi）於36分鐘操刀十二碼。隨著這名前鋒極刑中鵠，讓他成為首個非洲球員於奧運足球比賽連續五場入球，而這球十二碼亦是他今屆奧運的第六球。臨完半場前補時階段，阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）右路快放後，傳中予賓式希（Eliesse Ben Seghir）射門，僅僅斜出。

領先一球的摩洛哥換邊後明顯死守，禁區內一度水洩不通。西班牙及至66分鐘才找到追平機會，歐國盃冠軍功臣費明盧比斯時來運到，乘摩洛哥守衛解圍不遠，於防守人群中射破摩洛哥門將十指關。「狂牛軍團」勝在球員質素高，臨完場前85分鐘憑著一個短角度攻勢，組織傳予後補入替的胡祖山齊士（Juanlu Sanchez）入滲後，射達柱地波得手，為西班牙反超2:1到完場。