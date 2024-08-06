巴黎奧運｜法國西班牙四強齊反勝　男足決賽周六凌晨會師王子球場

巴黎奧運男足決賽組合出爐！
奧運男子足球四強於昨晚結束，兩支賽前大熱西班牙及東道主法國皆反勝對手，晉身決賽。西班牙憑著費明盧比斯（Fermin Lopez）一傳一射，以2:1反擊摩洛哥；而法國與埃及則需打至加時，主辦國憑著米高奧利斯（Michael Olise）一入球一助攻，以及前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）梅開二度，以3:1擊敗埃及，晉身決賽。
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摩洛哥半場領先 西班牙無懼死守入兩球
四強頭場西班牙面對摩洛哥絕非上風，上半場摩洛哥佔盡優勢。「狂牛軍團」中場柏保路巴里奧斯（Pablo Barrios）於禁區內「起飛腳」侵犯對手，摩洛哥交由暫為今屆賽事神射手的拉希美（Soufiane Rahimi）於36分鐘操刀十二碼。隨著這名前鋒極刑中鵠，讓他成為首個非洲球員於奧運足球比賽連續五場入球，而這球十二碼亦是他今屆奧運的第六球。臨完半場前補時階段，阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）右路快放後，傳中予賓式希（Eliesse Ben Seghir）射門，僅僅斜出。
領先一球的摩洛哥換邊後明顯死守，禁區內一度水洩不通。西班牙及至66分鐘才找到追平機會，歐國盃冠軍功臣費明盧比斯時來運到，乘摩洛哥守衛解圍不遠，於防守人群中射破摩洛哥門將十指關。「狂牛軍團」勝在球員質素高，臨完場前85分鐘憑著一個短角度攻勢，組織傳予後補入替的胡祖山齊士（Juanlu Sanchez）入滲後，射達柱地波得手，為西班牙反超2:1到完場。
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東道主先失一球 一直埋門欠運終靠桑馬迪達追平
四強尾場法國與埃及於上半場則互交白卷，埃及憑著薩巴（Mahmoud Saber）62分鐘於禁區內勁射先開紀錄。僅僅失球一分鐘後，法國便差點追平，桑馬迪達接應禁區內二傳後頭槌攻門，卻被埃及門將咸沙艾拉（Hamza Alaa）飛身救出。
隨後法國有多次入球機會，拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）於75分鐘接應罰球頭槌攻門卻中柱，隨後中堅洛斯巴迪（Loic Bade）補射又中楣。久攻不下的法國，於83分鐘終於否極泰來，奧利斯中路推進後傳出直線予桑馬迪達，這名效力水晶宮的前鋒單刀一射破網，為法國追平1:1。
埃及中堅加時被逐 桑馬迪達梅開二度
進入加時後僅僅一分鐘，埃及中堅費耶（Omar Fayed）從後攔截法國翼鋒杜爾（Desire Doue），被球證以兩黃一紅被逐，成為今場比賽的轉捩點。
其後「高盧雄雞」全面搶攻，奧利斯於99分鐘右路傳中，巴迪於禁區內頭槌二傳，予無人看管的桑馬迪達銅頭一揮破網。這名今年狀態火熱的前鋒梅開二度，為法國反超前至2:1。其後奧利斯於108分鐘禁區內撞射錦上添花，為法國鎖定3:1勝果。
西班牙與法國晉身決賽，將於8月10日凌晨12時會師巴黎王子球場，上演金牌戰；而埃及與摩洛哥則會於8月8日晚上11時出戰銅牌戰。