巴黎奧運｜法國障礙賽選手賽後當眾求婚　全場見證「贏了愛情」

愛情要開花結果，需要一點浪漫氣氛。女子3000米障礙賽法國女將芬諾（Alice Finot），33歲才首次躋身奧運賽場，在決賽獲得第4名，以8分58秒67打破歐洲記錄，只差3秒就能登上頒獎台。

只差3秒就能登上頒獎台

雖然與獎牌擦身而過，但芬諾賽後卻一點不失望，反而興奮跑向場邊，突然在腰間掏出寫上「Love is in Paris（愛在巴黎）」的襟針，以襟針代替戒指，下跪向看台上的男子求婚，該神秘男子明顯沒想到女友有此「突襲」，一臉驚喜，激動欣然接受，現場響起一陣掌聲送上祝福；芬諾為愛郎戴上襟針，二人擁抱慶祝這個特別時刻，有情人終成眷屬。

原來男友是西班牙三項鐵人運動員Bruno Martínez Bargiela，今屆賽事作為觀眾為女友打氣。芬諾說：「我喜歡做出位的事，他一直未提出求婚；我就想，不如就由我來吧。所以，我把襟針帶在身。」他們相識9年，一起跑步練習，情比金堅。那是甚麼驅使芬諾踏出第一步？