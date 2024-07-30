巴黎奧運｜港乒混雙「黃杜配」全力爭銅 何詩蓓再爭百米自金牌

游畢女子200米自由泳決賽的香港「女飛魚」何詩蓓，今日黃昏又會出戰個人另一強項、女子100米自由泳預賽，目標當然是劍指明晚深夜的決賽。至於乒乓球混雙港隊王牌組合黃鎮廷/杜凱琹，今晚會再上戰陣爭銅牌，羽毛球男單王牌李卓耀則會在分組賽首度露面。
何詩蓓今晨出戰女子200米自由泳決賽後，繼續乘勇追擊；在今日的女子100米自由泳預賽出戰，如無意外，將接戰香港時間周三凌晨的準決賽，力爭躋身明晚深夜的決賽，爭取突破上屆奧運在這項目奪銀的成績，其主要對手會是澳洲的奧卡拉瑾(Mollie O’Callaghan)。
乒乓球方面，男單名將黃鎮廷昨在64強以局數4比3險勝塞內加爾的伊巴希馬迪禾(Ibrahima Diaw)，將會在今日32強賽事挑戰2號種子、中國名將樊振東；女單朱成竹則在64強碰上中華台北的簡彤娟，最終以局數4比0輕取對手，同樣打入今日的32強賽事，將會對8號種子、日本的平野美宇。
黃鎮廷/杜凱琹爭取獎牌
另外，黃鎮廷在混雙八強夥拍杜凱琹再次交出好表現，以局數4比2擊敗了西班牙組合羅比利斯(Alvaro Robles)與肖瑤茜，奮勇打入四強，突破了上屆在八強畢業的成績。「黃杜配」於四強火併北韓組合李正植/邊松景，力戰下以局數3比4落敗，將會在今晚7時30分，與中國組合王楚欽/孫穎莎對南韓韓林/申裕彬對決的負方爭逐銅牌。
此外，誓言要拿下羽毛球男單金牌的本港「一哥」李卓耀，將在分組賽I組登場，與墨西哥的加利度(Luis Ramon Garrido)交手，後者在首場分組賽不敵中華台北的周天成，在小組3人只得首名出線下，加利度今場是非勝不可，世界排名第13位的李卓耀則期望在今、明兩日連勝兩場，拿下16強資格。
至於賽艇港將趙顯臻在男子單人雙槳艇復活賽，在第三組排第二，成功躋身八強，寫下香港賽艇在奧運最佳成績，並將在今午4時30分開始出場；趙被編排在1組，他笑言成績「收住貨先」，希望在八強賽能有更好表現。