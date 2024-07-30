巴黎奧運｜港乒混雙「黃杜配」全力爭銅 何詩蓓再爭百米自金牌

游畢女子200米自由泳決賽的香港「女飛魚」何詩蓓，今日黃昏又會出戰個人另一強項、女子100米自由泳預賽，目標當然是劍指明晚深夜的決賽。至於乒乓球混雙港隊王牌組合黃鎮廷/杜凱琹，今晚會再上戰陣爭銅牌，羽毛球男單王牌李卓耀則會在分組賽首度露面。 何詩蓓今晨出戰女子200米自由泳決賽後，繼續乘勇追擊；在今日的女子100米自由泳預賽出戰，如無意外，將接戰香港時間周三凌晨的準決賽，力爭躋身明晚深夜的決賽，爭取突破上屆奧運在這項目奪銀的成績，其主要對手會是澳洲的奧卡拉瑾(Mollie O’Callaghan)。

乒乓球方面，男單名將黃鎮廷昨在64強以局數4比3險勝塞內加爾的伊巴希馬迪禾(Ibrahima Diaw)，將會在今日32強賽事挑戰2號種子、中國名將樊振東；女單朱成竹則在64強碰上中華台北的簡彤娟，最終以局數4比0輕取對手，同樣打入今日的32強賽事，將會對8號種子、日本的平野美宇。

黃鎮廷/杜凱琹爭取獎牌 另外，黃鎮廷在混雙八強夥拍杜凱琹再次交出好表現，以局數4比2擊敗了西班牙組合羅比利斯(Alvaro Robles)與肖瑤茜，奮勇打入四強，突破了上屆在八強畢業的成績。「黃杜配」於四強火併北韓組合李正植/邊松景，力戰下以局數3比4落敗，將會在今晚7時30分，與中國組合王楚欽/孫穎莎對南韓韓林/申裕彬對決的負方爭逐銅牌。