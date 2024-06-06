巴黎奧運｜港協暨奧委會商場巡迴推廣活動　凝聚市民支持港將

港協暨奧委會開展「邁向巴黎奧運Road to Paris」推廣活動，會在多個商場舉行與奧運及體育有關的活動，例如相片展覽、互動遊戲、運動員分享會等，啟動禮今日於觀塘apm商場舉行。(港協暨奧委會)

巴黎奧運7月26日舉行，港協暨奧委會開展「邁向巴黎奧運Road to Paris」推廣活動，會在多個商場舉行與奧運及體育有關的活動，例如相片展覽、互動遊戲、運動員分享會等，以帶動社區體育氣氛，凝聚市民對港隊運動員的支持，啟動禮今日於觀塘apm商場舉行。

港隊已於羽毛球、單車、劍撃、體操、賽艇、帆船、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人及滑浪風帆項目奪得超過30張巴黎奧運入場券。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府購入巴黎奧運的轉播權，讓全港市民一同收看賽事，支持港隊運動員爭取佳績，再次掀起奧運熱潮。港協暨奧委會會長霍震霆就指，港協暨奧委會將一如既往，向出戰奧運的中國香港代表團提供全面支援。

巡迴推廣活動自即日起至8月，在多個大型商場舉行，活動有遊戲攤位、運動體驗、具巴黎及奧運特色的主題「打卡位」，亦設有運動員相片展覽，並會播放訪問片段，分享運動員的目標與夢想，讓市民了解不同運動項目。

新地執行董事郭基泓表示：「新地與奧運有深厚的淵源，早於2008年北京奧運，集團就多方面支持這項世界級體育盛事。今屆奧運，新地將繼續大力支持，很高興跟港協暨奧委會合作，在旗下10個商場舉辦連串奧運造勢活動，新地各區商場都會直播賽事，同時推出一連串精彩推廣活動，希望借力體育盛事『拼經濟』，亦響應政府『香港無處不旅遊』的理念，透過新地商場網絡將盛事帶到各個社區，振興本地旅遊業及消費市道。」