巴黎奧運｜港泳將簡綽桐稱珍惜參戰機會　譚凱琳冀感受真正觀眾氣氛

香港游泳隊在今屆巴黎奧運共取得9張入場劵，將派出6女1男運動員出賽。上屆東京奧運兩面銀獎得主，女泳手何詩蓓共取得5項個人賽參賽資格，除了在主項100及200米自由泳爭取獎牌，亦會出戰50米自由泳，100米蛙泳及400米自由泳。
首次參加奧運，年僅17歲的張心悅，會出戰女子200米背泳，而連續兩屆參與奧運的男泳手何甄陶，今屆將參與男子50米自由泳。接力方面，港隊今屆分別取得女子4X100米自由泳接力及4X100米混合泳接力參賽資格，成員包括第5度參加奧運的歐鎧淳、「三朝元老」鄭莉梅、譚凱琳，以及首度征戰奧運的小將簡綽桐。
22歲的簡綽桐表示，第一次參與奧運，感到非常興奮，會好珍惜今次機會。第二次代表香港出戰奧運的譚凱琳表示，上屆東京奧運因疫情要閉門作賽，今屆奧運將有觀眾入場，希望感受到真正的奧運氣氛，因此好期待。
另外，在田徑方面，由於未有選手達標或憑排名取得奧運資格，港隊獲得一張「外卡」參賽，田總最終提名24歲的男子100米跑手刁俊稀出戰奧運。刁俊稀表示，希望透過今次參與奧運的機會，見識世界級選手的水平，讓自己汲取經驗，日後在亞洲區的比賽發揮更好，他會以刷新香港紀錄為目標。
原文刊登於 香港電台