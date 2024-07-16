巴黎奧運｜港泳將簡綽桐稱珍惜參戰機會　譚凱琳冀感受真正觀眾氣氛

香港游泳隊在今屆巴黎奧運共取得9張入場劵，將派出6女1男運動員出賽。上屆東京奧運兩面銀獎得主，女泳手何詩蓓共取得5項個人賽參賽資格，除了在主項100及200米自由泳爭取獎牌，亦會出戰50米自由泳，100米蛙泳及400米自由泳。

首次參加奧運，年僅17歲的張心悅，會出戰女子200米背泳，而連續兩屆參與奧運的男泳手何甄陶，今屆將參與男子50米自由泳。接力方面，港隊今屆分別取得女子4X100米自由泳接力及4X100米混合泳接力參賽資格，成員包括第5度參加奧運的歐鎧淳、「三朝元老」鄭莉梅、譚凱琳，以及首度征戰奧運的小將簡綽桐。