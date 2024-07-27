巴黎奧運｜港隊亮相開幕禮！　張家朗何詩蓓持旗昂首進場

港隊由兩名上屆奧運奪牌的運動員，游泳代表何詩蓓及劍擊代表張家朗持旗進場，展開今屆港隊於巴黎奧運的征程。

今屆奧運開幕禮打破傳統，首次於戶外上演，一眾世界級運動員會師巴黎地標塞納河。

今屆港隊派出35名運動員出戰奧運，由於不少運動員需要專注訓練，並非所有港隊運動員都有出席開幕禮，明天為港隊打頭陣出戰女子重劍個人項目的江旻憓則未有出席開幕禮。

由於今屆開幕禮於塞納河舉行，故運動員以一艘艘郵艇進場，非常破格。

港隊隆重登場 上屆奪牌代表成持旗手

今屆港隊於開幕禮排在第82組入場，在不同國家進場時夾雜不同表演。在開幕禮進行約1小時15分鐘後，終於見到盛載港隊的郵艇，港隊與洪都拉斯及匈牙利同船。

港隊持旗手為上屆奧運男子花劍金牌得主張家朗，以及上屆女子100米、200米自由泳銀牌得主何詩蓓，率領港隊運動員進場。