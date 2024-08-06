熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-06 05:37:00

巴黎奧運｜港隊女乒團體不敵瑞典　16強出局獎牌夢碎

分享：
巴黎奧運｜港隊女乒團體不敵瑞典　16強出局獎牌夢碎（路透社）

巴黎奧運｜港隊女乒團體不敵瑞典　16強出局獎牌夢碎（路透社）

adblk5

上屆東京奧運勇奪銅牌的港隊乒乓球女子團體，今日終於出戰今屆團體賽事。

由混雙四強份子杜凱琹領軍，與隊友朱成竹及李皓晴合組團隊，於16強對陣瑞典。雙方爭持激烈，打足五局後港隊總局數2:3不敵瑞典，十六強出局。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

杜凱琹/李皓晴組合出戰　港隊雙打絕地反勝

乒乓球團體賽採五局三勝制，兩隊先打一場雙打比賽，然後再打四場單打。港隊於女雙比賽派出杜凱琹配搭李皓晴，而瑞典則以貝根特（Filippa Bergand）及卡爾保（Christina Kallberg）作賽。雖然港隊首局先佔上風，但瑞典組合企穩陣腳後，多以上旋作控制，港隊組合措手不及，先失一局9:11；次局瑞典組合愈打愈順，港隊接發球屢屢失誤，再失一局5:11。其後杜凱琹/李皓晴作出調整，多以正手迎擊，先追兩局11:9、11:4。來到決勝的第五局，雙方爭持激烈，一度打成5:5平手。猶幸港隊末段成功拉開，以11:8取下第五局。經過女雙比賽後，港隊總局數以1:0領先。

 

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事　帆船貝俊龍最後一個賽日

adblk6
杜凱琹/李皓晴出戰首場女雙比賽，以局數3:2反勝瑞典組合。（美聯社） 杜凱琹/李皓晴出戰首場女雙比賽，以局數3:2反勝瑞典組合。（美聯社） 杜凱琹/李皓晴出戰首場女雙比賽，以局數3:2反勝瑞典組合。（美聯社） 杜凱琹/李皓晴出戰首場女雙比賽，以局數3:2反勝瑞典組合。（美聯社）

朱成竹不敵削球手　杜凱琹單打反勝為敗

第二場比賽為女子單打，港隊以朱成竹出戰，迎戰瑞典「削球手」貝絲唐（Linda Bergstrom）。面對小眾的削球打法，朱成竹顯得措手不及，先輸兩局9:11、14:16。朱成竹隨後適應對手打法，調整打法更多變，其後兩局朱成竹愈打愈順，贏11:5、12:10。可惜港隊未能再度反勝對手，貝絲唐於決勝第五局抵住壓力，以11:7拿下第五局，為瑞士追平總局數1:1。

之後一場女子單打，由杜凱琹出戰卡爾保，杜凱琹以狂風掃落葉之態，先贏兩局11:5、11:5。然而，於第三局之後卡爾保表現判若兩人，以11:8、11:3、12:10連贏三局反勝杜凱琹，為瑞典領先總局數2:1。

朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（路透社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社） 朱成竹及杜凱琹於第二、三局單打賽事，都在大好機會下不敵對手。（美聯社）

朱成竹力挽狂瀾　李皓晴決勝局落敗

臨近出局邊緣，港隊於第四場單打派出朱成竹，對陣貝根特。朱成竹直落三局11:8、11:4、11:6大勝對手，為港隊追平總局數2:2。

於決勝的第五場，港隊派出「四朝元老」李皓晴，迎戰「削球手」貝絲唐。李皓晴明顯未能適應對手打法，令貝絲唐削球往往得手，最終直落三局6:11、6:11、10:12不敵貝絲唐。港隊總局數以2:3爆冷被瑞典淘汰，16強出局。

卡爾葆於第三場單打，一度受傷需要治理，幸無大礙。（美聯社）

卡爾葆於第三場單打，一度受傷需要治理，幸無大礙。（美聯社）

港隊女乒無緣晉級　貝俊龍以24名完成帆船項目

瑞典晉級八強後，將會惡鬥三號種子南韓。

另外，男子ILCA7單人帆船項目。原定在今日進行的兩場賽事，因為馬賽當地的風力問題，最終未能進行，而賽會亦己取消最後兩場比賽，只計算已完成8場的賽果。香港代表貝俊龍最終以總成績第24名完成，未能晉級獎牌賽。

活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）