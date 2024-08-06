巴黎奧運｜港隊女乒團體不敵瑞典　16強出局獎牌夢碎

由混雙四強份子杜凱琹領軍，與隊友朱成竹及李皓晴合組團隊，於16強對陣瑞典。雙方爭持激烈，打足五局後港隊總局數2:3不敵瑞典，十六強出局。

上屆東京奧運勇奪銅牌的港隊乒乓球女子團體，今日終於出戰今屆團體賽事。

乒乓球團體賽採五局三勝制，兩隊先打一場雙打比賽，然後再打四場單打。港隊於女雙比賽派出杜凱琹配搭李皓晴，而瑞典則以貝根特（Filippa Bergand）及卡爾保（Christina Kallberg）作賽。雖然港隊首局先佔上風，但瑞典組合企穩陣腳後，多以上旋作控制，港隊組合措手不及，先失一局9:11；次局瑞典組合愈打愈順，港隊接發球屢屢失誤，再失一局5:11。其後杜凱琹/李皓晴作出調整，多以正手迎擊，先追兩局11:9、11:4。來到決勝的第五局，雙方爭持激烈，一度打成5:5平手。猶幸港隊末段成功拉開，以11:8取下第五局。經過女雙比賽後，港隊總局數以1:0領先。

朱成竹不敵削球手 杜凱琹單打反勝為敗

第二場比賽為女子單打，港隊以朱成竹出戰，迎戰瑞典「削球手」貝絲唐（Linda Bergstrom）。面對小眾的削球打法，朱成竹顯得措手不及，先輸兩局9:11、14:16。朱成竹隨後適應對手打法，調整打法更多變，其後兩局朱成竹愈打愈順，贏11:5、12:10。可惜港隊未能再度反勝對手，貝絲唐於決勝第五局抵住壓力，以11:7拿下第五局，為瑞士追平總局數1:1。

之後一場女子單打，由杜凱琹出戰卡爾保，杜凱琹以狂風掃落葉之態，先贏兩局11:5、11:5。然而，於第三局之後卡爾保表現判若兩人，以11:8、11:3、12:10連贏三局反勝杜凱琹，為瑞典領先總局數2:1。