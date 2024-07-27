何甄陶 (Ian) 的陽光笑容，成為該名香港男「飛魚」的招牌。去年取得巴黎奧運A標後不足半年，即在杭州亞運贏得男子50米自由泳銀牌，是香港隊最令人期待的男泳將。
今年世界賽破香港紀錄
現年27歲的何甄陶，近年多次改寫男子50米自由泳港績，於2023年4月以21秒86達到奧運A標時間，並再次打破自己保持的香港紀錄，成為繼何詩蓓及張心悅後，第三位直接獲取巴黎奧運「入場券」的香港泳手。隨後為了備戰個人第二次奧運，Ian不斷將50米自由泳個人最佳時間推快，今年初多哈舉行的世界游泳錦標賽中，更以21.84秒新香港紀錄殺入準決賽。
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何甄陶學歷
游泳出色以外，何甄陶亦是一名「學霸」，求進步的心從不願停下來，美國工程學碩士畢業後繼續修讀博士學位。文武兼備加上帥氣外型，何甄陶名符其實是人生勝利組。何甄陶身高
何甄陶參賽日期
- 8月1日 ‧ 男子50米自由泳 預賽及準決賽
- 8月2日 ‧ 男子50米自由泳 決賽
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何甄陶資料
年齡：27歲
香港長池紀錄 (個人項目)：男子50米自由泳 (21秒83)
何甄陶IG
何甄陶IG：amph1b_ian
何甄陶威水史：
- 2022年杭州亞運會 男子50米自由泳銀牌
- 2024年環地中海泳賽 男子50米自由泳銅牌
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何甄陶美國回流香港
- 父母皆為香港人的何甄陶 (Ian)，在美國出生及長大，直至2018年毅然決定工程學碩士休學，從美國回流代表中國香港泳隊參加比賽。
- 2021年6月香港長池游泳計時賽，於男子50米自由泳以21秒97打破香港紀錄，兼達到東京奧運A標，成為歷來第一位以此標準直接拿到奧運「入場券」之港將，最終以第32名完成東奧。他亦是香港首位在不到 22 秒內完成50米自由泳的泳手。
- 2023年4月香港長池游泳計時賽，以21秒86達到巴黎奧運A標，將連續兩屆出戰奧運
- 2023年9月杭州亞運，以21秒87取得亞軍，首次獲取亞運獎牌
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