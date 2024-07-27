何甄陶 (Ian) 的陽光笑容，成為該名香港男「飛魚」的招牌。去年取得巴黎奧運A標後不足半年，即在杭州亞運贏得男子50米自由泳銀牌，是香港隊最令人期待的男泳將。

今年世界賽破香港紀錄

現年27歲的何甄陶，近年多次改寫男子50米自由泳港績，於2023年4月以21秒86達到奧運A標時間，並再次打破自己保持的香港紀錄，成為繼何詩蓓及張心悅後，第三位直接獲取巴黎奧運「入場券」的香港泳手。隨後為了備戰個人第二次奧運，Ian不斷將50米自由泳個人最佳時間推快，今年初多哈舉行的世界游泳錦標賽中，更以21.84秒新香港紀錄殺入準決賽。