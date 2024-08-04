巴黎奧運｜游泳決賽精彩繼續　中美男女混合接力賽雙破世界紀錄

巴黎奧運游泳賽事繼續進行得如火如荼！今日進行多項決賽，其中4X100米男女混合游泳接力賽，冠亞季軍分別由美國、中國和澳洲奪得，而美國和中國隊成績分別為3:37:43和3:37:55，均打破上屆東京奧運，由英國隊創下的世界紀錄3:37:58。

近年新增的4X100米男女混合游泳接力賽，和田徑男女混合接力不同，游泳賽事並沒有規定男或女選手游那一棒，因此各國排次序的考慮因素和分配都不同。中國隊和美國隊在首兩棒均一直領先，澳洲的奧卡拉項在第四棒逐漸追上。最後冠亞季分別由美國、中國和澳洲奪得，而美國和中國隊均打破上屆東京奧運，由英國隊創下的世界紀錄3:37:58。

加拿大17歲泳手Summer Mcintosh 今屆奧運第三金

值得留意的還有女子200米混合泳決賽，年僅17歲的加拿大選手Summer Mcintosh奪冠，她早前已經連續取得200米蝶式和400米混合泳金牌，以及400米自由泳銀牌，今次賽事再下一城，以0.36秒力壓第二名美國泳手Kate Douglass。

另外在男子蝶式100米決賽，匈牙利泳手米力克（Matthew Milak）以49.90秒奪冠，銀牌和銅牌則均由加拿大選手包辦，三人完成時間極為接近。米力克早前亦在男子蝶式200米取得銀牌，因此在100米決賽時，屬於「留前鬥後」形選手，在最後50米開始衝出，最後以0.09秒壓倒排第二的加拿大Josh Liendo獲勝。

中國隊張雨霏晉級50米自由泳決賽

同日還有女子50米自由泳準決賽，中國隊亦有兩名泳手參賽，其中張雨霏成功以24.24秒晉級決賽。