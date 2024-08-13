巴黎奧運｜湯告魯斯從天而降成焦點 巴黎奧運閉幕洛杉磯接棒

巴黎奧運閉幕禮周日晚上於法蘭西體育場舉行，各國運動員放低比賽的緊張心情而樂在其中，連場精彩表演目不暇給，荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)由場館之頂從天而降，更加掀起整晚高潮。
閉幕禮由直播影片揭開序幕，當中法國4金泳手馬桑(Leon Marchand)現身杜樂麗花園，他拿著聖火燈離開之時，聖火台的聖火亦告熄滅。此時法蘭西體育場內，各支參賽隊伍的持旗手其後陸續入場，港隊的持旗手為跆拳道選手盧蔚豐及單車手李思穎。大會隨後舉行女子馬拉松的頒獎禮，金牌得主為荷蘭跑手(Sifan Hassan)哈桑，該名上屆東京奧運兩金得主，今屆兼得5千米及1萬米銅牌。
奧運旗交予洛杉磯市長
頒獎禮後展開連場表演，首先由多名表演者以藝術形式呈現古希臘奧運會，藉此向奧運發源地希臘致敬，並把巨型的奧運五環升起。跟著有鋼琴家以垂直擺放的鋼琴演奏，以及法國搖滾樂隊Phoenix傾力演出，現場氣氛高漲。國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)及後邀請6位代表不同洲份的運動員上台，當中包括中國乒乓球女將孫穎莎。巴赫跟著從巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)手上，把奧運旗交給洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)，並由美國R&B歌手H.E.R演唱美國國歌。
湯告魯斯現身掀高潮
跟著音樂節拍轉為強勁，湯告魯斯現身場館頂部，並「吊威也」從天而降。他著地後跑上台接過奧運旗，並坐上電單車駛離場館。場館之後播放預錄影片，片中湯告魯斯騎着電單車穿梭巴黎街頭，跟著連人帶車衝上飛機，再由飛機跳傘降落在洛杉磯的山上，跟著忙於在地標「HOLLYWOOD」上加三個「O」，從而形成奧運五環。湯告魯斯之後把奧運旗交予山地單車手卻莉(Kate Courtney)，再傳交一代田徑名將米高莊遜(Michael Johnson)及滑板好手伊頓(Jagger Eaton)，最終群眾跟隨跑至威尼斯沙灘(Venice Beach)，Red Hot Chili Peppers及Billie Eilish在該處獻唱，並有Snoop Dogg及Dr. Dre壓軸，絕對是星光熠熠。
及後鏡頭回到巴黎，巴赫宣布今屆奧運落幕，並聯同現身場館的馬桑，以及6位代表不同洲份的運動員一同吹熄聖火燈內的聖火，代表巴黎奧運正式圓滿結束，四年後洛杉磯再見！