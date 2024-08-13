巴黎奧運｜湯告魯斯從天而降成焦點 巴黎奧運閉幕洛杉磯接棒

巴黎奧運閉幕禮周日晚上於法蘭西體育場舉行，各國運動員放低比賽的緊張心情而樂在其中，連場精彩表演目不暇給，荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)由場館之頂從天而降，更加掀起整晚高潮。

閉幕禮由直播影片揭開序幕，當中法國4金泳手馬桑(Leon Marchand)現身杜樂麗花園，他拿著聖火燈離開之時，聖火台的聖火亦告熄滅。此時法蘭西體育場內，各支參賽隊伍的持旗手其後陸續入場，港隊的持旗手為跆拳道選手盧蔚豐及單車手李思穎。大會隨後舉行女子馬拉松的頒獎禮，金牌得主為荷蘭跑手(Sifan Hassan)哈桑，該名上屆東京奧運兩金得主，今屆兼得5千米及1萬米銅牌。