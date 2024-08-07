巴黎奧運｜滑板三甲全員「日本人」？　金牌澳洲代表日文漢字叫「愛理沙」

巴黎奧運的滑板街頭賽項目，澳洲的亞莉莎迪奧（Arisa Trew）憑着最後一輪的演出，後上奪得金牌，日本的開心那以及英國的施佳布朗（Sky Brown）就銀及銅牌。亞莉莎更成為澳洲史上最年輕的奧運金牌得主，而日本媒體就表示，三甲選手全部都具有日本血統。
根據日本媒體報道，亞莉莎的母親是來自岐阜市，名叫愛子，而她也為女兒取了一個日文漢字的名字「愛理沙」。其50歲的母親向日本媒體表示，14歲「愛理沙」是一個天真的孩子，每日都在快樂地練習滑板，估不到最後會有這成就。而她也有一個年長1歲的姊姊露比迪奧（Ruby Trew），也在今次賽事中上陣，只是姊姊在預賽只得11名未能晉級。亞莉莎在賽後就表示，自己也沒想過可以贏得金牌。
澳洲英國代表母親同為日本人
至於銅牌的施佳布朗，其母親也是日本人，因此也有一個日本名「澄海」，而布朗小時候也曾在日本居住一段時間。故此日本網民就指，在頒獎台上3人雖然國籍不同，但同樣母親都是日本人，也是日本人獨佔了頒獎台。布朗在賽後也表示：「真的太好了，亞莉莎實在是厲害，心那獲得第2個銀牌，我也有2個銅牌，想不到都是日本人。」
亞莉莎就賽後表示：「日本的滑板選手都超厲害。」她表示在比賽中看到日本滑板選手的表現也讓她大開眼界。在記者會上，3人都再談及日本的事，亞莉莎就指日本在她印象是個很好又快樂的地方，而布朗指日本是有規律、文化美麗以及能力很強的國家。而亞莉莎被問到說最喜歡的日文時，她就說「可愛」。