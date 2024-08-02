巴黎奧運｜潘展樂破世績被指「不可能」 張雨霏稱中國泳手清白：你唔話菲比斯？(有片)

巴黎奧運游泳女子200米蝶泳決賽，加拿大的麥堅杜殊以破奧運紀錄時間2分3秒03奪金，美國的史密芙慢0.81秒得銀牌，「中國蝶后」張雨霏衛冕失敗只得銅牌。她受訪時落淚，指賽前發燒及碰上生理期，怕表現不好，對不起支持她的人，一度想棄賽，在教練鼓勵下上場比賽，張雨霏更直言：「死也要死在泳池裏。」她說帶病比賽是運動員的大忌，不值得歌頌，但仍然想表揚自己，認為自己真正詮釋奧林匹克精神。

在藥檢風波籠罩下，中國游泳隊於巴黎奧運成績未如理想，直至潘展樂在男子100米自由泳決賽以改寫個人世界紀錄的46.40秒，才為泳隊奪首金一吐烏氣。張雨霏賽後亦被外媒問及藥檢風波，重申中國泳手清白，又說事件對全隊沒影響。對於澳洲隊教練及有外媒質疑潘展樂的佳績是「不可能」時，她反問為何外界不去質疑其他有好成績的外國泳手：「潘展樂和其他隊友一樣，不斷地接受興奮劑檢測。至於他有沒有用藥，興奮劑檢測可以給出一個明白的指示，這不是我去判斷的。一些人還是不信(清白)的話，那我們也沒有辦法再去作甚麼無所謂的辯護，因為清者自清。至於潘展樂為甚麼游這麼快，可能只有他的教練和他自己知道，那為甚麼中國運動員游這麼快的時候要被質疑？在此之前，偉大的運動員菲比斯，他拿到七金、八金，為甚麼沒有人敢去質疑他？」

張雨霏直言，世界泳聯以外的機構將藥檢風波的運動員名單公布，對他們造成了困擾。「現在事件被公布出來，特別是我，國外一些網站採用了我的頭像，作為這23名運動員當中的領頭者，確實會對我造成一些困擾，我覺得不是我的問題，但我卻要去承擔這些後果。」

張雨霏補充道，最在意的其實是擔心她的朋友是否會因此質疑她，「作為一名還在拼搏的運動員來說，我會擔心我的夥伴們質疑我，不願意和我比賽，觀眾們不願意看我比賽，會帶著有色的眼光質疑我的能力，就這樣而已。」她強調仍然盼望會參加2028年洛杉磯奧運。



