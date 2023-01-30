巴黎奧運︱澤連斯基開腔反對允俄運動員參賽　批評如認同恐怖主義

國際奧委會（IOC）尋求讓俄羅斯以及白俄羅斯運動員，出戰明年巴黎奧運一事仍受到國際爭議。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批評此舉如同釋出「恐怖主義某程度是可以接受」的訊息。

澤連斯基周末（28日）在社交媒體發放短片批評IOC的決定。他指：「將俄羅斯運動員帶回奧運會場，就如同向全世界發出訊息，即恐怖主義在某程度是可以接受」。他又在影片上指，不能讓俄羅斯利用運動會作為國家沙文主義的宣傳機會。

對於IOC指，俄羅斯及白俄運動員只以中立身份參與，澤連斯基反駁指，烏克蘭的運動員沒法成為中立，並在戰場上死亡。他以1936年納粹德國舉行的柏林奧運會作比較，指：「這是奧運最大的錯誤。奧林匹克運動與恐怖主義國家絕對不可以合作。」而英國政府早前亦批評IOC如同活在遠離戰爭現實的世界。