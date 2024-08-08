巴黎奧運｜澳洲曲棍球代表巴黎買海洛英被捕　獲警告後釋放並道歉

巴黎檢察官辦公室之前公布，警方在周二至三（6至7日）間的晚上，於巴黎第9區的一幢大樓的路旁見證一宗海洛英交易，並拘捕一名17歲的賣家及一名28歲買家，當中買家自稱為澳洲曲棍球隊成員。而當局鑑於賣家檢出的毒品數量，再交由緝毒組的警員跟進。

澳洲代表團在巴黎發生醜聞，因為該國的曲棍球隊一名代表湯奇治（Tom Craig），被指在巴黎購買海洛英，被巴黎警方拘捕。在扣留一段時間後，巴黎警方未有對他作出起訴，但提出警告，並將他釋治。奇治獲釋後向公眾道歉，並表示會承擔後果。

被澳洲代表團逐出選手村

奇治周三獲釋離開警署後表示：「首先我為過去24小的事情道歉，我犯了一個恐怖的錯誤，我會為自己的行為負上全部責任。」他表示：「我的行為只是自己，與我家庭、隊友、朋友、運動以及澳洲奧運隊的價值全無關連。我讓你們感到難堪，致真誠的道歉。」28歲的奇治是澳洲隊上屆銀牌的成員，為澳洲的曲棍球代表上陣超過100場。澳洲的男女子曲棍球隊都已經在奧運的八強止步。

澳洲代表團團長的美雅絲（Anna Meares）對奇治獲釋表示「高興」，但對於他的行為，美雅絲表明是「不會縱容」。她表示：「他是一個好人，但作出了壞的決定。不過這決定是會有後果。他已經道歉，並展現出後悔。他已經承認錯誤，如果有需要協助我們會作出支援。」美雅絲表示奇治已被移離選手村，並會失去作為選手的權利。