講李克勤參加奧運，相信大多數人都覺得是開玩笑，然而這卻是事實，而且這位「李克勤」早在上屆已代表澳洲參賽。不過這位「李克勤」不是男性，而是澳洲的一位女跑手Catriona Bisset，她因為母親是中國人而有一個中文名，雖然沒有媒體問過原因，但就是叫「李克勤」，她是大洋洲區室內及室外的800米跑紀錄保持者，上屆東京奧運在預賽僅負出局，今屆捲土重來，二度參戰。

「李克勤」母親來自中國

已經30歲的Catriona Bisset，在澳洲出生及長大，不過她的母親就來自中國，雖然無法確定原因，但她在個人的社交媒體及網頁都有一個獨特的中文譯名「李克勤」。這位澳洲克勤保持着大洋洲的女子800米紀錄，她在2019年曾贏過世界大學生運動會的金牌。不過克勤的學歷也不低，她在澳洲的墨爾本大學獲得建築學的碩士，同時也精通中文，因為她也擁有中文的文憑認證。