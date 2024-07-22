講李克勤參加奧運，相信大多數人都覺得是開玩笑，然而這卻是事實，而且這位「李克勤」早在上屆已代表澳洲參賽。不過這位「李克勤」不是男性，而是澳洲的一位女跑手Catriona Bisset，她因為母親是中國人而有一個中文名，雖然沒有媒體問過原因，但就是叫「李克勤」，她是大洋洲區室內及室外的800米跑紀錄保持者，上屆東京奧運在預賽僅負出局，今屆捲土重來，二度參戰。
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「李克勤」母親來自中國
已經30歲的Catriona Bisset，在澳洲出生及長大，不過她的母親就來自中國，雖然無法確定原因，但她在個人的社交媒體及網頁都有一個獨特的中文譯名「李克勤」。這位澳洲克勤保持着大洋洲的女子800米紀錄，她在2019年曾贏過世界大學生運動會的金牌。不過克勤的學歷也不低，她在澳洲的墨爾本大學獲得建築學的碩士，同時也精通中文，因為她也擁有中文的文憑認證。
Catriona Bisset目前在國際田聯的女子800米排名第7位，在本月的鑽石聯賽倫敦站，她跑出1分58秒12的時間，雖然只得第9名，但也已是她今年的最佳時間。她在2021年的東京奧運可說是相當的不幸，因為她預賽跑出的2分01秒65，令她只在分組得第5名，未能晉級。然而其他組別，包括當時金牌得主的阿辛穆（Athing Mu）及亞軍的姬莉賀堅遜（Keely Hodgkinson）預賽其實都在2分01秒，只是她的分組被帶快。
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英國美女跑手要用獎金買保時捷
在今屆女子800米上，「克勤」要成為獎牌得主或者仍不容易。雖然阿辛穆在美國的選拔賽上失手，無緣衞冕，不過英國的賀堅遜仍是頂頭大熱。這位22歲英國美女跑手就已向媒體透露，如果她贏得金牌，將會用上國際田聯提供的獎金去購買一輛名車。她表示：「我在Pinterest看到一架很美的車。我兄弟這樣問我『你知道它有多貴嗎』，然後我說：『如果我贏得奧運，我就會買給自己』。」賀堅遜在月初倫敦的鑽石聯賽跑出了1分54秒61，是今年女子800米的最快時間。
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巴黎奧運女子800米賽程
- 8月3日 01:45AM 女子800米初賽
- 8月3日 05:10AM 女子800米復活賽
- 8月5日 02:35AM 女子800米準決賽
- 8月6日 03:45AM 女子800米決賽