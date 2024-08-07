巴黎奧運｜澳洲游泳隊傳半隊人感染新冠　至少2人仍能贏獎牌

巴黎奧運的游泳項目結束，國際奧委會早前指，有40名選手被檢測感染了新冠病毒，而澳洲泳隊就透露他們至少有7名泳手受到感染。當中有2人卻仍可以贏得獎牌。 澳洲泳隊在今屆奧運取得18面游泳獎牌，當中7面是金牌。是該國泳隊歷來奧運第3佳的成績。然而該國的傳奇泳手費莎（Dawn Fraser）透露，在賽事期間，澳洲泳隊有多達至少7名泳手感染了新冠。當中已披露的是女子4x200米接力贏得金牌的代表柏莉絲達（Lani Pallister）在賽前幾日受到感染，而新星的艾娜藍絲（Ella Ramsay）亦因此而退出比賽。至於男子200米蛙泳銀牌的史杜比迪曲克（Zac Stubblety-Cook）也在贏得獎牌前的4日受感染。

姬莉麥姬安傳是受感染選手之一 不過另外4名泳手就未有公開，費莎透露：「這絕對是夢幻的，你知道嘛，因為我們一半的泳手感染了新冠，而且媒體都不知道，他們很多還游得很好，因為他們就是有能力，當然也有人游不到。」她續說：「拉妮（柏莉絲達）在800米游不好，就是因為她才剛康復。不過我們在泳池已做得非常非常的好，因為如我所說，我們在開頭幾日已經有新冠。他們是在選手村，所以我們將7名泳手安排到酒店，讓他們遠離。」費莎指：「這種東西很易傳播，特別是在選手村，很快就會傳開去。」

費莎又表示，姬莉麥姬安（Kaylee McKeown）可能也受到新冠的影響：「你得向姬莉麥姬安致意，因為她贏得金牌，她不能在泳池走動，她只可以走出去報到區，然後游下一個比賽。她非常幸運，她能完成所有比賽，因為我認為她也接觸了新冠。」除此以外，在奧運前澳洲的女子水球隊有5名成員對新冠病毒呈陽性。 澳洲的代表團今次帶同了自己的醫療團隊，並具備可自行檢測的能力，讓他們不用依靠選手村提供的服務。澳洲代表團團長美雅絲（Anna Meares）曾表示：「我們已有能力好好地處理可能面對的事，這讓我們的醫療團隊可迅速行事。」