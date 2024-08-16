巴黎奧運｜澳洲滑板最年輕金牌得主　為朋友放棄坐商務客位

以14歲86日，成為澳洲最年輕金牌得主的亞莉莎迪奧（Arisa Trew），雖然在返回澳洲的路途可以升級與其他獎牌運動員乘坐商務客位，不過小妮子最後決定還是坐經濟艙與友人及姊姊一起。

澳洲奧運代表日前返國，在滑板女子公園賽事獲得金牌的亞莉莎迪奧，原本是可以獲升級到商務客位的成員之一，不過她最後放棄「特權」，原因是想與姊姊的露比（Ruby Trew）及參加街頭賽的好友Chloe Covell一起。亞莉莎在墨爾本的電台受訪時表示：「我想，我可以坐在商務客位與所有獎牌得主一起，不過我寧願選擇坐在經濟客位與我兩個好朋友浩兒和露比在一起。」她又指：「我肯定有人坐了，因為我和朋友在飛機上走來走去，在我們到達那邊，那是滿座的。所以我肯定有人坐了，不過我不介意。」